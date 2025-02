Por Pablo Fernández Pérez | |

'La hora de La 1' es conocido como uno de los programas de actualidad más relevantes de la televisión pública. Su presentadora, Silvia Intxaurrondo, hace gala de su profesionalidad, asertividad y seriedad a la hora de tratar cualquier tema político o social realizando una gran labor como periodista. Tanto es así que recibió el Premio Ondas Nacional de Televisión a Mejor Presentadora en el año 2023. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esa etiqueta.

La de Barakaldo se sentó en el podcast 'Carne Cruda', donde habló de su trayectoria profesional yen las elecciones generales del año 2023. "El Partido Popular me ha vetado. No quieren venir (...) Cada vez que uno lo verbaliza suena sorprendente, pero", aseguraba la periodista. En dicho encuentro, Intxaurrondo desmintió varias aseveraciones que el líder del PP dijo, lo que provocó un mal recibimiento por parte del partido, hasta el punto de que

"A mí nadie me lo ha comunicado, pero lo que ha trascendido en los medios de comunicación es que se llegó a pedir mi cabeza", comentaba ella en el podcast. Por su parte, el presentador Javier Gallego preguntaba: "¿Por hacer periodismo, por hacer preguntas, por desmentir bulos?". "Entiendo, entiendo. Debe molestar bastante eso, pero yo lo voy a seguir haciendo. Problema no tengo", respondía la vasca. "¿Los partidos políticos que defienden la democracia deben hacer eso que están haciendo?", cuestionaba Gallego, ante lo que Intxaurrondo opinó que "deberían dejar de soltar bulos ellos mismos (...) Que el propio bulo parta de un partido político, hombre... yo pensaba que a ese nivel no íbamos a jugar".

Además, en la entrevista, Intxaurrondo hizo eco de su opinión acerca de la televisión pública y del gran rasgo que, según ella, deben tener todos los medios de comunicación: la honestidad. "Tenemos que ser competencia. Hay gente que dice que la televisión pública tiene que ser esa televisión que hace lo que no suelen hacer las privadas porque no da audiencia pero, oye, la financiamos entre todos. Pues no", comentaba. "En mi opinión, una televisión pública tiene que ser una televisión con criterio y que llegue al mayor número de gente de la forma más honesta. Y por supuesto, como en el caso de Broncano, de la forma más entretenida", sentenciaba la periodista.