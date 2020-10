Varios sindicatos de Policía critican 'Antidisturbios' y la tachan de bulo: "Una auténtica basura"

Desde su estreno el pasado 16 de octubre, 'Antidisturbios' no ha dejado de generar críticas positivas tanto por parte de la crítica especializada como del público, quienes han alabado el último trabajo televisivo de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Pese a que está llamada a ser una de las series del año, no todos mantienen la misma opinión, como ha pasado con varios sindicatos de policía.

Raúl Árevalo en 'Antidisturbios'

La serie de Movistar+ ha levantado varias ampollas durante su primer fin de semana, llevándose las críticas de los sindicatos JUPOL y SUP. Los primeros no han dudado en calificarla como "una auténtica basura", además de mostrarse sorprendidos por que haya contado con el asesoramiento de la policía. "Mancha la imagen de la UIP y de los profesionales que componen una unidad de élite de la Policía Nacional", compartían en redes sociales. Junto al comentario, una imagen del cartel con "#StopBulos" y "#NoPiques" sobreimpresionado, lo cual sorprende puesto que lo que se retrata en la serie no son más que hechos ficcionados.

En cuanto al SUP, estos han afirmado que 'Antidisturbios' se encuentra "muy alejada de la realidad", ya que "no son drogadictos ni agresivos". No obstante, tal y como se refleja en los agradecimientos de los créditos, el propio SUP colaboró en la ayuda al departamento de arte. Otra de las críticas más sonadas ha venido de la mano de Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos en el Congreso: "No entiendo cómo la DGP y el Ministerio del Interior han permitido y contribuido a producir una serie que da una imagen falsa de una unidad policial modélica como la UIP", se quejaba. "Para dramatizar una serie no hace falta desprestigiar a todo un colectivo".

La tragedia tras un desahucio

'Antidisturbios' es un thriller que narra la historia de seis agentes que protagonizan un trágico desahucio en el que pierde la vida un hombre. A causa de lo sucedido, Laia, inspectora de Asuntos Internos, busca sacar a la luz la verdad de lo ocurrido en una atmósfera hermética creada por estos seis policías, que actúan unidos como una familia. Pero el homicidio imprudente que se cometió es solo la punta del iceberg de un asunto mucho más oscuro.