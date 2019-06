'Skam España' renueva por una tercera temporada

'Skam España' se ha convertido en un auténtico éxito entre el público joven. Aunque comenzó de una manera discreta con su primera temporada cuando aterrizó en Movistar+ en septiembre, poco a poco ha ido cogiendo fuerza. La segunda temporada, protagonizada por Irene Ferreiro, ha logrado convertirse en un referente para la comunidad joven LGTBIQ+ y cadena y productora no tienen pensado dejar escapar la ficción así como así.

Joana y Cris en la segunda temporada de 'Skam España'

'Skam España' tendrá tercera temporada, en donde la batuta pasará a otra de las protagonistas para abrirse a nuevas temáticas. Así lo ha afirmado Domingo Corral, director de ficción de Movistar+, en una entrevista para Fuera de Series: "Lo confirmaremos en breve, pero las perspectivas son muy positivas. Todavía no está tomada la decisión al 100%, pero en breve, porque es una serie con la que estamos encantados".

Nora suena con fuerza como protagonista

¿Pero quién será la protagonista? Corral no ha querido desvelar detalles de quién centrará las tramas, aunque asegura que tienen "cosas en mente" y que están "viendo qué vamos a contar". Todo apunta a que la elegida será Nora, el personaje al que da vida Nicole Wallace, especialmente desde que la segunda tanda de episodios terminara con un gran acercamiento entre Nora y Alejandro.

Nicole Wallace es Nora en 'Skam España'

Pero esta no es la única razón que llevaría a ello. De las tres protagonistas que todavía no han tenido protagonismo, Nora es de la que menos detalles se conocen, tal y como ella misma nos contaba en su entrevista para FormulaTV. En la segunda temporada se ha podido ahondar más en la cultura musulmana con Amira y averiguar detalles de la vida de Viri. Sin embargo, Nora sigue sumida en el misterio, por lo que sería una buena apuesta para desvelar todos los detalles de su vida que hasta ahora no se conocen.

Por otro lado, la ficción original en la que se basa tiene a este personaje como protagonista de su segunda temporada. En el caso español, decidieron desligarse de 'Skam' y que Cris fuera la figura principal de la serie, una oportunidad que no se dio en la noruega. El descubrimiento de la sexualidad LGTB tuvo en esa serie como protagonista al personaje en el que se basó Lucas, pero el equipo de 'Skam España' quiso mostrar este tema a partir de la bisexualidad en un personaje femenino, algo que no se había explorado en nuestra ficción.