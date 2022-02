Abran hueco a SkyShowtime. El parque del streaming, actualmente dominado por Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max, está cada vez más cerca de recibir a una nueva competidora. Anunciada en agosto de 2021, esta ambiciosa asociación entre dos colosos como Comcast y ViacomCBS finalmente ha recibido la plena aprobación regulatoria por parte de las autoridades competentes, así que ya tiene luz verde para aterrizar en Europa.

SkyShowtime prepara su desembarco en Europa

El objetivo de lanzar el servicio digital este mismo año sigue en pie, ya que, según el comunicado oficial, la aventura conjunta de ViacomCBS y Comcast "planea su lanzamiento en más de 20 mercados europeos que abarcan 90 millones de hogares a partir de finales de este año". Todavía no se ha comunicado ni la fecha en la que tendrá lugar ese desembarco ni la tarifa ni el catálogo que aglutinará la plataforma, por lo que habrá que esperar a los próximos meses para descubrir toda esa información esencial.

Al estar huérfana de plataformas como Paramount+ o Peacock, España se encuentra entre los territorios seleccionados para implantar SkyShowtime. El resto de países que recibirán el servicio próximamente son Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, y Suecia.

En el aire

Desde su anuncio se ha hecho especial énfasis en que SkyShowtime contará con "más de 10.000 horas de entretenimiento", aunque no se ha matizado qué contenidos de Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+, Sky, Universal Pictures o Peacock estarán disponibles cuando se produzca su lanzamiento. Como mínimo, cabe esperar que series recientes o inminentes como 'Mayor of Kingstown', 'Bel-Air', 'Halo', 'The Offer', '1883' o 'Joe vs Carole', que siguen sin distribución en España, estén siendo reservadas para que el pistoletazo de salida sea lo más potente posible, pero SkyShowtime todavía tiene que resolver muchas dudas.