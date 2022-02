Francis Ford Coppola o Al Rudy son algunas de las figuras recreadas en 'The Offer', que se estrena el 28 de abril en Paramount+.

Paramount+

'The Offer' se colará entre las bambalinas de una de las películas más aclamadas e influyentes de la historia. Como indica su título, nos encontramos ante una oferta... que no podremos rechazar, ya que la producción original de Paramount+ repasa los acontecimientos que condujeron a la realización de "El Padrino". En un Hollywood en proceso de regeneración, donde las antiguas voces prevalecían sobre las que venían pisando fuerte con otras ideas, Francis Ford Coppola fue uno de los principales responsables de una tendencia más aperturista a nivel temático, pero no fue el único.

La serie creada por Michael Tolkin ('Fuga de Dannemora') se centra especialmente en la figura del productor Al Ruddy, basándose en sus experiencias durante el desarrollo del proyecto. A comienzos de los setenta, hacer otra película de mafiosos no era el principal reclamo para las majors, pero el incansable trabajo de Ruddy, Coppola y demás apasionados del séptimo arte permitió que la adaptación de la novela de Mario Puzo viera la luz.

Miles Teller, Juno Temple, Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Dan Fogler y Burn Gorman son los protagonistas de 'The Offer', que lanzará sus tres primeros episodios el 28 de abril a través de Paramount+. En España aún no tiene fecha de estreno ni plataforma, pero es probable que llegue bajo el brazo de SkyShowtime.