Por Diego López

Socialité ' ya es historia. El programa de Telecinco sobre crónica social que sobrevivió a la marcha de Paolo Vasile con cambio de productora y presentadores,de la sintonía de la cadena de Mediaset España. Han sidoen los que este spin-off de 'Cazamariposas' consiguió asentarse en la franja del access sobremesa de los fines de semana con su repaso a la actualidad semanal de los famosos.

Primero producido por La Fábrica de la Tele y presentado por María Patiño, la nueva directiva de la cadena decidió en 2024 cambiar tanto de productora como de presentadoras. Fénix Media Audiovisual, fundada por Christian Gálvez, era la actual productora del espacio, que presentaba María Verdoy, acompañada desde hace un año por Antonio Santana.

En su último programa, 'Socialité' se reservó su despedida para los últimos minutos de programa, cuando una emocionada María Verdoy no dudó en acordarse de todos los compañeros que habían pasado por el programa, con unas palabras de recuerdo también para María Patiño y Núria Marín, sus anteriores presentadores. Posteriormente, un vídeo de recuerdo de la trayectoria del programa también mostraba imágenes de Patiño y Marín, así como de otros rostros históricos de 'Socialité' como Javier de Hoyos, que a esa misma hora se encontraba presentando 'DCorazón' en La 1.

Una despedida que va rompiendo, poco a poco, la dura línea editorial que Telecinco tenía marcada con La Fábrica de la Tele y sus rostros desde que la productora y la cadena firmaron su "divorcio" en 2024 tras el final de 'Sálvame' unos meses antes. Telecinco había decidido obviar la existencia de estas figuras en su cadena, y acostumbraba a evitar nombrar a cualquiera de los rostros que ya no formaban parte de su plantilla. Muchas veces, los programas de Mediaset que tenían que hablar de alguna trama o declaración que les incluyera lo hacían sin nombrarlos o de manera críptica, algo que 'Socialité' no ha querido hacer en su despedida.

"'Socialité' ha hecho historia de la televisión"

"Espero haber estado a la altura", ha comenzado Verdoy su despedida del programa, rodeada de los redactores, reporteros y equipo técnico. "Hoy se termina un programa que ha hecho historia de la televisión, y las historias se hacen andando, así que toca reconocer a los que dieron esos primeros pasos. Un equipo con ganas, esencia, talento, que creó un universo único y libre".

"Gracias por acogernos, por volar juntos, eso es lo que nos toca ahora. Eso lo dijo también una reina de este plató", terminó Verdoy. "Gracias".

Un poco antes, Santana también se despedía del programa recordando que "para mi ha sido una etapa maravillosa". "Fue un gran reto. Gracias a Mediaset por haberme dado este regalo en el momento en el que más lo necesitaba. Gracias a todo el equipo que sois una gran familia, os llevo en el corazón y he aprendido mucho de vosotros. María, me has hecho mucho más fácil el trabajo", sentenció el copresentador del programa.

¿Y ahora qué?

La decisión de cancelar 'Socialité' ha sido una que la cadena ha tomado a última hora, pues esperaba mantener el programa una temporada más en antena, con cambio de productora a Mandarina. Sin embargo, el espacio ya se ha despedido sin un sustituto claro en la parrilla. Por ahora, la cadena cubrirá su hueco con reposiciones de otros programas, sobre todo durante el mes de agosto, cuando el consumo televisivo se reduce a causa de las vacaciones. Falta por saber si, en el nuevo curso, Mediaset continúa apostando por la franja o prefiere mantener las reposiciones.

Televisión Española redobló su apuesta por la franja hace solo unas semanas, alargando 'DCorazón' e incorporando nuevos colaboradores y a Javier de Hoyos como copresentador junto a Anne Igartiburu. Sin embargo, el interés por la crónica social no pasa por su mejor momento en TV. La franja continúa dominada por reposiciones de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, que habitualmente doblaban tanto a las ofertas de Telecinco como de La 1.