Sofía Suescun acusa a Kiko Rivera de ambición económica: "No tiene para comer y se compra una PlayStation"

La guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera sigue llenando la parrilla de Telecinco y la última colaboradora de Mediaset en pronunciarse ha sido Sofía Suescun, que ha llegado a tomar partido por una de las partes en 'Ya es mediodía'. La ganadora de 'Supervivientes 2018' se ha posicionado al lado de la tonadillera y ha puesto en duda el testimonio que el DJ narró en el primer especial de 'Cantora: Herencia envenenada'.

Sofía Suescun arremete contra Kiko Rivera en 'Ya es mediodía'

"Pues por muy convincente que pareciera el discurso que dio el viernes, no me creo nada", ha asegurado Suescun, que no se cree que Rivera descubriera el pasado 2 de agosto que los objetos personales de Paquirri estaban escondidos en Cantora. "37 años, estás en una casa, lo has visto y simplemente ahora te aprovechas de tu madre para venderla y para dejarla mal. Él ya lo sabía", ha dicho la navarra.

"A una madre hay que cubrirla siempre, haga lo que haga", ha explicado Suescun, que no piensa que "la Pantoja sea la mala". Para la exconcursante de 'GH 16', la cantante "siempre ha intentado cubrir a sus hijos en la medida que ha podido". Además, ha recordado que hasta hace muy poco, Kiko Rivera siempre ha defendido a su madre y ha atacado a sus hermanos por parte de padre, Cayetano y Fran Rivera. "En 2015 se le preguntó si estaba de acuerdo en el reparto de los bienes de Paquirri y dijo que no lo estaba", ha recordado Suescun.

Piensa que a Kiko solo le interesa el dinero

Sofía Suescun piensa que el cambio del DJ estaría motivado por la ambición económica. "Este señor aprovecha ahora que, como todo el mundo sabe, ha pedido ayuda e, incluso no ha tenido ni para comer, e intenta sacar un beneficio económico de esto", ha afirmado la hija de Maite Galdeano. "Encima para comprarse una PlayStation y sudaderas de marca cara, ¡alucinante!", ha rematado Suescun, en referencia a las fotos que ha subido Rivera a su Instagram en los últimos días, mostrando sus nuevas y caras adquisiciones.