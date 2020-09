El mensaje oculto de Marta Peñate a Sofía Suescun en el estreno de 'La isla de las tentaciones 2'

Dicen que en 'Gran Hermano' todo se magnifica y es posiblemente lo que muchos pensaron en su día cuando Marta Peñate y Sofía Suescun forjaron en el espacio una amistad que se prolongó durante mucho tiempo. Ambas participaron en la decimosexta edición del reality, que precisamente ganó la hija de Maite Galdeano, y allí lograron una conexión que pese a todo no fue tan fuerte como esperábamos ya que tiempo después terminaron peleándose, distanciándose y deshaciendo todo eso que habían forjado.

Marta Peñate con el colgante del que habla Sofía Suescun

Ahora, tiempo después de ese momento parece que las aguas vuelven a su cauce y es que tal y como la propia Marta Peñate confesó en una entrevista a FormulaTV, "le guardo mucho cariño a Sofía y siempre se lo guardaré". La canaria explicó que "cuando estallaba contra Sofía era por la rabia de no mantener la amistad" y avanzó que "si me tengo que arreglar con Sofía, me arreglaré". Lo que no esperábamos es que fuese a ser tan rápido y es que para sorpresa de todos, la "trabada" de 'GH 16' se ha llevado consigo a 'La isla de las tentaciones 2' un objetivo que sin duda es muy importante para ambas y que podría cambiarlo todo.

La propia Sofía Suescun lo ha confesado en el blog que escribe en 'Sola/Solo', el reality que protagoniza en Mitele Plus. "Me quedé blanca cuando le vi a Marta su collar del osito azul que nos compramos juntas en Gran Canaria para acordarnos siempre la una de la otra", explica esta. Y es que en el vídeo de presentación del reality show en el que Peñate y Lester Duque se presentan como pareja, esta luce una joya que sin duda es altamente importante para ambas. Muchos son los fans que están convencidos que esto no es casualidad y que nos encontramos ante un guiño que sin duda podría provocar una reconciliación entre ambas.

Las palabras de Sofía sobre Peñate

Y es que la cosa no queda ahí. Sofía Suescun además le confesó a Kiko Jiménez mientras veían imágenes de 'La isla de las tentaciones' en el "pisito" de 'Sola/Solo' que tenía una conversación pendiente con Peñate y que realmente no recordaba el motivo de su enfado. Además, viendo imágenes del sufrimiento de la canaria en el programa de Telecinco, Suescun dijo que lo pasaba mal, algo que sin duda evidencia que todavía le guarda mucho cariño a la que en su día fuese su amiga. Parece claro que sí, esto podría ser el reinicio de una bonita amistad. ¿Veremos la reconciliación en algún programa de televisión?