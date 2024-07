Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Peñate y Sofía Suescun llegaron a 'Supervivientes All Stars' como amigas, ya que ambas se dieron a conocer en 'GH16' y desde entonces mantenían una buena relación. No obstante, la convivencia ha torcido las cosas y ahora son más bien enemigas tras hacerse "cruz y raya". De hecho, el conflicto ha llevado a su límite a Peñate, que comenzaba la gala de 'Conexión Honduras' pidiendo que la echasen del concurso: "Abiertamente digo aquí, a mi familia y a España que me quiero ir, que no estoy bien".

Sofía Suescun y Marta Peñate discuten en 'Supervivientes All Stars'

", le dijo Suescun a su compañera en una discusión tras el desastre de la tormenta provocada por el Huracán Beryl: "¿Te crees que es normal que en ese momento extremo, esta señora me provoque para sacarme lo peor que llevo dentro?".: "Me pareció lo más ruin, rastrero y sucio que he vivido en esta playa. Ya esto es el colmo de los colmos".

"Estás acostumbrada a hacer los ataques pero no estás acostumbrada a saber encajarlos", le decía Suescun en directo mientras Sandra Barneda trataba de mediar entre ellas: "Creo que estáis hablando lenguajes distintos Sofía y tú. Me gustaría que llegarais a escucharos de verdad". "Cuando aprendas a encajar los ataques, estaremos en igualdad. Lo que no puede ser es que aquí se arme la de Dios cuando a ti te apetece", zanjó Suescun con una Peñate indignada sentada en el suelo.

La pelea continúa en la palapa

Una vez los concursantes fueron evacuados en palapa por la tormenta emitieron el vídeo íntegro de la pelea. "Hoy no es día de publicidad porque hace mal día. Tiene que estar el set limpio", hacía referencia Suescun a cuando Peñate la acusaba de falsa: "Sofía, te has levantado con ganas de joder, provocando para que yo diga algo". Era entonces cuando Suescun hacía el comentario de la plenitud, que aunque negaba que se refiriese al embarazo, en el vídeo terminaba con la frase "viva el 'baby boom'".