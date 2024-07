Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' sumó su tercera gala semanal el jueves 4 de julio, en la que Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de la edición al perder contra Jorge Pérez. Con un compañero menos, el resto de concursantes disputó una prueba de líder que dio paso a la tercera ronda de nominaciones de la edición, que dejó el futuro de Abraham García, Lola Mencía y Marta Peñate en manos de los espectadores.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' durante las nominaciones de la gala 3

Una prueba de resistencia y fuerza, en la que los concursantes debían aguantar agarrados a una cuerda que se iba extendiendo sobre el mar, determinó al, quien llevaba dos liderazgo seguidos, y le arrebataba el preciado puesto, lo que libraba a la navarra de subir a la palestra por tercera semana consecutiva. La pérdida de la inmunidad por parte de Abraham pasó factura al madrileño, que

Mientras que las dos primeras nominaron a Abraham por intentar "meter mierda" entre ellas durante la gala al acusar a la leonesa de hablar mal de su compañera a sus espaldas, el gaditano argumentó que había cosas del madrileño que no le habían gustado e incluso manifestó que "creo que hay mejores supervivientes que él ahora mismo". "Me ha nominado dos veces, aunque tengo una buena relación con él", declaró por su parte Jorge, a quien Abraham había nominado como líder en las dos galas anteriores.

Marta, nominada directa de Sofía

El madrileño se estrenaba así en la palestra como nominado del grupo junto a Lola, cuyos dos puntos, de parte de Logan Sampedro y Abraham, bastaron para dejar su concurso en peligro. El primero la votó porque "me da mucha pena" tras verla "supertriste" en una gala muy complicada para ella por su fuerte disputa con Abraham, mientras que este aludió al hecho de que "no es clara, habla siempre detrás de cámara y me parece una falta de respeto" para nominarla.

A ambos concursantes se sumó Peñate, también debutante en la palestra, por decisión de Suescun como líder del grupo, dada su ruptura total y su disputa esa misma noche en la palapa. "Un día dije que jamás nominaría a Marta y creo que sería injusto nominar a Jorge, lleva dos semanas consecutivas nominado. Y no sería justa conmigo misma, sintiendo lo que he sentido", argumentó la navarra al anunciar su nominación.