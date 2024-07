Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Supervivientes All Stars' estuvo marcada por las tensiones entre los dos bandos de concursantes formados a raíz de la disputa entre Marta Peñate y Sofía Suescun. A dicho conflicto se sumó la escalada de tensión entre Abraham García y Lola Mencía, quien estalló en directo contra el madrileño cuando este aseguró que hablaba de Peñate a sus espaldas.

Marta Peñate trata de calmar a Lola Mencía en la gala 3 de 'Supervivientes All Stars'

, lanzó el madrileño sobre Lola, para después asegurar que, cuando Peñate se fue a la orilla del mar mientras estaba con la leonesa, esta "se ha apartado y ha dicho: '¿Esta dónde va?'". Abraham relató entonces que "luego ha llegado Olga ". "¡Mentira y lo juro por mi madre, por mi abuela, por mi padre, por mis perros y por mi puta vida! ¡Falso tú! ¡Eres un puto falso!", saltó Lola, a pesar de que Peñate le aseguró que "no me tienes que explicar nada".

La concursante aclaró que siempre hacía comentarios de ese tipo en broma, incluso con su familia, dada la confianza que tenía con Peñate. "Quiere echar a pelear a dos personas y no lo va a conseguir", acusó Olga a Abraham, a quien no convencían los argumentos de Lola, puesto que "yo digo lo que escucho en la isla". La leonesa señaló que "te piensas que todo el mundo es igual de brujos que tú y no es así", momento en el que Suescun apuntó la posibilidad de que a Lola no le hubiera sentado bien un comentario supuestamente despectivo de Peñate, lo que acrecentó la tensión. "¡Ya está la otra metemierda!", estalló la canaria.

"No me está gustando este rollo"

"Lola, tú no tienes que preocuparte por nada porque yo te creo completamente, no me tienes que dar ningún tipo de explicación, yo sé quién es Lola. No van a meter mierda, yo no me meto en vuestras amistades ni intento meter mierda entre ustedes", dedicó Peñate a la leonesa, antes de abrazarla. Lola y el madrileño volvieron a enredarse en una discusión en la que el primero animó a su compañera a "decir las cosas siempre detrás de cámara, no detrás" y afirmó que "te gusta mucho hablar al oído, eso sí es de maleducada".

"Como no tiene otra cosa que decir, suelta la primera tontería que le viene a la cabeza. No le hacemos ni caso, está todo el día bebiendo isotónico, dando sus paseos y resulta que escucha todo", replicó Lola. La concursante terminó encarándose con el madrileño: "No hablo a las espaldas de la gente. Te digo en tu cara que eres un falso, no me gustas y tienes una estrategia bien montada. Cuando llegues a la final te vas a matar con todos los que te llevas bien". Una tensa y surrealista situación para Lola, quien rompió a llorar poco después y se tuvo que retirar un tiempo para calmarse: "A mí no me está gustando nada este rollo. Yo he reventado y yo para reventar me cuesta mucho. No estoy feliz".