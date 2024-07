Marta Peñate abandona la palapa tras otro choque con Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Por Beatriz Prieto |

Tras el fracaso del puente de la concordia entre Marta Peñate y Sofía Suescun, 'Supervivientes All Stars' abordó en su tercera gala cómo ambas habían relatado su desencuentro a sus respectivos compañeros de reality, al haber rechazado cualquier tipo de acercamiento. El asunto provocó que ambas se enfrentaran de nuevo antes de que Peñate acabara pidiendo su nominación para abandonar el reality e incluso abandonara la palapa al alcanzar el límite de su paciencia.

Marta Peñate y Sofía Suescun discuten ante sus compañeros en 'Supervivientes All Stars'

"No tengo problema en enfrentarme al público.", defendió Peñate, quien incluso argumentó que, en caso de ser expulsada, "será porque no se ha entendido algo y". Asimismo, la canaria aseguró que "yo en mi vida he traicionado a nadie", antes de lanzar una pulla a Suescun: "Ahora puedes meter el discurso del anuncio de champú del pelo". "Mi sensación es que tenías un montón de cosas guardadas y", acusó la navarra.

Peñate insistió en que Suescun había tergiversado sus palabras: "Una persona como tú no la quiero a mi lado. Tú tienes tu percepción y yo la mía. Vamos a dejarlo ahí". "Esto es irreparable. Yo lo sentí como una traición", confirmó la aludida. A pesar de sus palabras, ambas volvieron a enfrentarse durante la emisión de un vídeo, tras el cual la navarra aseguró que Peñate "acaba de decir que si se lo propone, me hace llorar cada mañana". Cuando la canaria quiso explicar lo ocurrido, el corte de Suescun con un siseo la hizo saltar: "¡Relájate, diva! ¡A mí no me hagas eso, porque no soy un perro! Te pido por favor que tengas educación. A mí no me provoques ni me busques".

"¡No puedo más!"

"¿Quieres que empiece a decir toda la mierda que tú has dicho, para que la gente sepa el tipo de persona que eres?", soltó además Peñate. La concursante incluso declaró que "no hay ni un vídeo tuyo riéndote, todos son estando amargada e intentando hundirme", ante lo que Suescun replicó que "yo no cambio de opinión y mucho menos amenazo a una persona". Las dos supervivientes continuaron su enfrentamiento, en el que Peñate estalló contra la "televisión sucia" de su compañera, quien acabó cumpliendo su deseo al final de la noche al ponerla en la palestra: "¡Por eso quiero salir nominada y si me tengo que ir, me voy, así de claro lo digo!".

"No puedo con esta televisión, me quiero ir a mi casa, con mi familia, que sé que no me van a apuñalar ni a traicionar. Y lo digo abiertamente: ¡No puedo más!", añadió la concursante. Finalmente, a pesar del intento de Jorge Javier Vázquez de bromear con ella, el hecho de que Lola Mencía se derrumbara al verse sobrepasada por la situación tras discutir con Abraham García, llevó a la canaria al límite y abandonó la palapa antes de romper a llorar. "No me quería ir, me parece un feo, pero no quiero darle la alegría de verme llorar", explicó la concursante, antes de volver a su lugar, después de que el presentador intentara animarla sin mucho éxito.