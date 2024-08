Por Joan Centelles Martínez |

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' tenían mucha tela que cortar en el debate final que celebraron este jueves 1 de agosto. Los finalistas se sentaron con Sandra Barneda para hacer balance de su concurso y para resolver todos los asuntos que todavía tenían pendientes. Sofía Suescun hizo frente a todas las discusiones que protagonizó durante el concurso con sus compañeros, especialmente con Adara Molinero, que la siguió criticando fuera del reality.

El debate final de 'Supervivientes All Stars'

El programa emitía un vídeo en el que Molinero juzgaba la falsa carpeta que la concursante había vendido con Bosco Blach . "Están buscando a ver si hay cámaras, parece que lo tienen pactado", criticaba en el vídeo. Tras este,, recordándole los diferentes frentes que tenía abiertos con el resto de los supervivientes. "", le decía, antes de nombrarle explícitamente el enfrentamiento que tuvo con Marta Peñate . "", expresaba Barneda sobre este último conflicto. "", contestaba Molinero.

Quien se sumaba en este preciso momento a la discusión era Olga Moreno, que nada tenía que ver con el tema. Ante las palabras de Molinero sobre las actitudes de Suescun en el concurso, la segunda eliminada del reality añadía: "Y siempre ha empezado ella, eh". La aludida se molestaba ante su comentario y no dudaba en contestarle: "Pero a ver, señora, que usted se tiene que callar", le contestó Suescun. Unas palabras ante las que la presentadora se veía obligada a reprenderla: "No, aquí no se tiene que callar nadie, Sofía. Olga también ha estado en el concurso, ha sido una superviviente all star y puede hablar, eh".

"¡Qué vulgar!"

Suescun no se achantó ante las palabras de la presentadora y se la devolvió a Moreno: "Pero no tiene coño". De este forma, la concursante volvía a utilizar las mismas palabras que en su día le lanzó Rocío Carrasco a Moreno desde su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "¡Qué vulgar! Esta chica es tan vulgar", reaccionaba Molinero, antes de que la expareja de Antonio David Flores se animara a contestarle también: "Voy a contar hasta diez. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te has machacado, cariño mío", zanjó finalmente Moreno.