'Solo asesinatos en el edificio' conoce tan bien a su público que, antes de anunciar su fecha de regreso, ha dejado que los fans teorizaran. En la tarde del jueves 24 de marzo, las cuentas oficiales de la serie en redes sociales mostraban una imagen del panel del ascensor del Arconia, donde aparecían iluminados los botones del segundo, el sexto y el octavo piso. Esas tres pistas daban pie a diferentes conclusiones, pero el community manager ha sido clemente y ha dado la solución tan solo un día después.

Como se ha confirmado mediante un vídeo, la segunda entrega de 'Solo asesinatos en el edificio' verá la luz el 28 de junio en Hulu. Por lo tanto, la ficción retomará su emisión menos de un año después del cierre de su primera temporada, lanzado en octubre de 2021. Con aquella tanda inicial, la comedia criminal acumuló nominaciones en los SAG Awards, los Globos de Oro o los WGA Awards, aunque desde la plataforma de streaming se adelantaron a esos reconocimientos y renovaron la serie cuando se encontraba en el ecuador de su misterio.

Well, this explains why the elevator was out of service yesterday... pic.twitter.com/gv1jqsimo0