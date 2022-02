Hulu encarga un revival de 'Futurama' con el regreso de parte del reparto original

Los fans de 'Futurama' están de enhorabuena. La mítica ficción de animación, creada por Matt Groening y desarrollada por este junto a David X. Cohen, va a tener una nueva vida en Hulu. La plataforma ha encargado 20 episodios de la serie cómica a la que, además, regresará gran parte de su reparto original para poner voces a los personajes.

'Futurama'

La producción de esta nueva etapa de 'Futurama' dará comienzo durante el mes de febrero de 2022, según informa Variety. La idea es que Hulu inicie la emisión de los episodios en algún punto de 2023, justo cuando se celebran 10 años del final. Billy West (Philip J. Fry), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Linda), Maurice LaMarche (Morbo), Lauren Tom (Amy Wong), Phil LaMarr (Hermes Conrad) y David Herman (Scruffy) regresarán a la serie para poner voz a sus personajes.

En el caso de John DiMaggio, uno de los intérpretes más recordados por los fans de 'Futurama' por haber prestado su voz a Bender, todavía no se ha confirmado su vuelta. La idea de Hulu es llegar a un acuerdo con él para que también regrese, pero, de no conseguirlo, se buscaría un nuevo actor. No obstante, este parece tener ganas de retomar el papel, dado que ha compartido varios posts en Twitter en donde usuarios pedían su vuelta para poder sentir la experiencia de '

Las idas y venidas de 'Futurama'

Este revival de 'Futurama' no es el primero de la serie. La primera cadena que emitió la producción fue Fox, donde estuvo vigente durante cuatro temporadas, desde 1999 a 2003. Tras esta cancelación, Adult Swim optó por la sindicación del proyecto y, más adelante, en 2008, Comedy Central firmó un revival que estuvo en antena hasta 2013, con otras tres temporadas en emisión. 10 años después, 'Futurama' vuelve a casa tras la adquisición de Fox y Hulu por el conglomerado de Disney.