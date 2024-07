Por Joan Centelles Martínez |

La política fue el tema estrella de la primera cita que tuvieron los solteros Javier y Jordan en el plató de 'First Dates'. "Lo primero que he pensado era que no iba a haber mucho feeling", confesó de primeras Javier cuando vio a su cita entrar por la puerta. El soltero no se equivocaba, pues aunque la cita mejoró, todo saltó por los aires cuando este confesó que votaba a Vox.

Jordan y Javier en 'First Dates'

"¿Qué más te puedo preguntar?", le comentó Jordan ante la falta de temas que trataban durante la cena. "", proponía entre risas Jordan, que empezó respondiendo. "No soy ni de izquierdas ni de derechas, pero creo que España se está yendo al garete. Entonces,", expresaba el soltero ante la sorpresa de su cita.

"¿Votas a Vox? Cari, ¿cómo vas a votar a Vox?", le preguntó extrañado Jordan. "Hay cosas de Vox que no me gustan, pero otras que yo como español pienso que pueden mejorar", se defendía el soltero. "La cita estaba yendo superbién hasta que me ha dicho que vota a Vox. Me ha quitado todos los esquemas", expresaba Jordan en totales. "Me parece un partido superradical".

Pero la cosa no quedó ahí, porque el presidente del Gobierno y la Ley Trans también salieron en la conversación. "¿Me vas a decir que Pedro Sánchez te quita tus derechos?" ironizaba Jordan. "Supuestamente quitaron la Ley Trans esa, ¿no? No sé, no entiendo", se perdía Javier. "¿Sabes qué pasa? Que me gusta la política hasta cierto punto (...) Pienso que puede levantar España, económicamente y en derechos", expresaba el votante de Vox, que más tarde confesó no haberse leído el programa del partido ultraderechista.

Giro inesperado

A pesar de no hacer match político, los solteros sí que se entendieron bien en el reservado, donde llegaron a besarse. "Lo que me ha chirriado ha sido la política, lo demás me daba igual", confesaba en totales Jordan. "He besado a uno de Vox porque es guapo". Llegó el momento de la decisión final, y aunque este finalmente aceptó que la "cita fue bien", contestó que no tendría una segunda cita con Javier. "No porque no me hayas gustado, sino porque votas a un partido que me priva de derechos y no podría estar con una persona así", le confesó a Javier, que también le dijo que no, porque "no llegarían lejos".