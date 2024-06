Por Joan Centelles Martínez |

Eneko llegó a First Dates en busca de una persona "con estabilidad" y con "buena salud bucodental". Lo encontró en Unai, el soltero con el que tuvo la cita, que al llevar brackets y venir buscando "algo serio", a Eneko le gustó. Sin embargo, la cita entre los dos vascos tuvo sus más y sus menos.

Unai y Eneko en 'First Dates'

El deporte los unió porque ambos lo practican habitualmente,. Ante la poca conexión entre los dos, Laura Boado les propuso hablar de amor, a lo que Eneko le lanzó a Unai: "". "", le respondió este, para después comentar entre los dos sus preferencias sexuales.

Los solteros entraron en el reservado y, desde el primer momento, Eneko estaba "de los nervios" e "hiperactivo" ante los retos a los que les tocaba jugar. En uno de ellos, a Unai le tocó darle un "beso de vampiro" a su cita. "Dios, me he puesto nervioso", comentó Eneko, que optó por "tirar de la palanca" que apagaba las luces de la habitación para tener más intimidad.

El momento beso

Unai besó el cuello de Eneko, que le advirtió que no le hiciera "ningún chupetón". "Es un chico con rollo, pero no me gusta", confesó más tarde en totales. Tras la primera cita, y al ser preguntados por si tendrían una segunda, Unai respondió que le gustaría seguir conociéndole. El "sí" de este no fue correspondido con la contestación de Eneko , que confesó que buscaba una persona igual de "enérgica" que ella.