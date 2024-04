Por Mario de Hipólito de Sande |

El viernes 12 de abril, en 'Y ahora, Sonsoles' se vivió un tenso momento durante la conexión con una madre y su hijo, Javier. La situación se complicó mientras la madre expresaba su descontento por haber sido desplazada de su propia casa para ser ingresada en una residencia por su hijo. Por su parte, el hijo le reprochaba haberlo abandonado durante su infancia junto a sus hermanos, así como los problemas económicos que habían enfrentado, supuestamente, por su culpa.

Miguel Lago en 'Y ahora, Sonsoles'

Durante el encuentro, uno de los colaboradores presentes fue Miguel Lago , quien. Esta observación, a juzgar por la respuesta de Javier,: "No lo sabes tú bien, compañero. Pero para hablar hay que conocer, que es muy fácil lo que haces tú.". A pesar de los intentos del cómico por calmar la tensión, el invitado mostraba poco interés en colaborar: "", comentó con un tono agresivo.

Sonsoles Ónega, quien hasta este momento no había intervenido en la discusión, tomó la palabra para prohibir cualquier falta de respeto hacia su compañero. "No te confundas. Eso sí que no. Miguel Lago está aquí para hablar precisamente, no para callar. No te pongas borde porque no tiene ningún sentido", señaló la presentadora. A pesar del intento de Ónega por mediar y acercar posturas, el invitado continuaba mostrándose muy reticente.

Miguel Lago, agradecido con Sonsoles Ónega

Tras todo el revuelo, Lago quiso mostrar su agradecimiento a Ónega por haber salido en su defensa ante una situación tan incómoda. "Yo puedo sentir que entra un señor de fuera a atacar mi trabajo y yo puedo sentir que mi equipo no me apoya, cosa que no ha pasado hoy. A mí no me importa dar un paso atrás y estar en silencio para que este señor vocifere, porque lo que ha demostrado este señor es que tiene un dolor, un odio y una violencia en la manera de hablar que te doy las gracias por haberme apoyado y por haber calmado la situación", aseguraba el cómico a la presentadora.