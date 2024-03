Por Beatriz Prieto |

La tarde del lunes 25 de marzo, 'Y ahora, Sonsoles' recibió la visita de Chayo Mohedano, hija de Amador Mohedano y Rosa Benito, a raíz de su último trabajo musical. Un proyecto propio que se basaba en la premisa de "renacer de las cenizas", momento en el que la invitada hizo referencia, de forma indirecta, a su poco agradable pasado en común con 'Sálvame' y Telecinco.

Sonsoles Ónega entrevista a Chayo Mohedano en 'Y ahora, Sonsoles'

, quién conozca mi trayectoria sabe perfectamente de lo que renací", lanzó Mohedano, quien por entonces "me agarré a la música". La invitada admitió que, momento en el que Sonsoles Ónega confesó lo perdida que ella misma se sentía con sus palabras., indagó poco después la presentadora, ante la ambigüedad de la madrileña.

"A ver, todos tenemos un Goliat con el que luchar todos los días y yo durante muchísimo tiempo tuve un Goliat importante machacándome todos los días", respondió Mohedano, tras lo cual matizó que "para hablar de ello tengo que hablar de compañeros vuestros y no quiero hablar de ellos". Ante el desconcierto tanto de Ónega como incluso del director del programa, la invitada procedió a concretar un poco más: "Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro, fue muy injusto, fue de aguantar mucho y de tener que respirar mucho".

"Apartarme de la tele fue lo mejor"

"La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros y lo que hizo fue concentrarme en mi realidad, en la música. Mi mayor defensa es que siempre me he dejado conocer y por mucho que dijeran de mí, al conocerme ya no era tanto daño el que podían hacer. Pero me hicieron mucho daño", declaró Mohedano. "Fue una época muy complicada", remató la invitada, en lo que era una clara referencia a su pasado relacionado con Telecinco y, más concretamente, con 'Sálvame'.

Además, la madrileña también recordó sus intervenciones en los medios: "Llegué a entender que, por mucho que hablase para aclarar las cosas, quién no quisiera entender no valía de nada. Me aparté de la tele y es lo mejor que hice". "También me han llamado para hacerme entrevistas, pero he dicho que no", desveló incluso Mohedano. Fue entonces cuando Ónega aclaró que, como madre de un hijo de Antonio Tejado, el programa la había contactado para hablar de la reciente detención del sobrino de María del Monte, pero tanto ella como su entorno habían guardado silencio.