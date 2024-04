Terelu Campos se lía y le pide trabajo a Sonsoles Ónega desde el micrófono de 'Socialité'

Por Fernando S. Palenzuela |

Desde el final de 'Sálvame', Terelu Campos se había mantenido apartada de Mediaset España. Es más, además de participar en las dos temporadas de '¡Sálvese quien pueda!', la presentadora fue uno de los fichajes de Televisión Española, participando en 'La plaza', 'Mañaneros', 'D Corazón' y 'Bake Off: Famosos al horno'. Sin embargo, su regreso a la que fue su casa durante muchos años se produjo gracias al abandono de Carmen Borrego.

Imagen de 'Y ahora, Sonsoles' donde se ve el micrófono que confundió Terelu Campos

En ese punto se rompió la veda para volver a ver a la hija de María Teresa Campos en Telecinco, pues ha concedido dos entrevistas en ' ¡De viernes! ' para hablar de la tensa situación que viven su hermana y su sobrino. Entretanto,sobre que había sido cesada de la pública.

Con tanto lío de cadenas, Terelu Campos ya no sabe ni dónde está, y eso se vio reflejado el pasado domingo 14 de abril en 'Socialité'. El programa se trasladó al photocall del concierto de Isabel Pantoja para someter a un test a los famosos y descubrir si eran fans de la artista o simplemente acudían por haber recibido la invitación. "Estás en todas las televisiones", le comentaba Arnau Martínez, reportero del formato. "Llevo tantos años trabajando que me puedo permitir ser del mundo", respondía la televisiva.

La confusión

"Vamos, Sonsoles, cuando quieras me invitas", comentaba Campos ante la estupefacción del reportero. "Pero que somos de 'Socialité'", le respondía este. "Perdona, es que había visto esto", aludía la entrevistada en referencia a la "S" que el micrófono llevaba. No obstante, esta no es la primera vez que la presentadora se posiciona para participar en 'Y ahora, Sonsoles', pues en el tanatorio donde velaba a su madre ya habló con el programa de Antena 3 y halagó a Ónega por encima de Ana Rosa Quintana.