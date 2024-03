Por Daniel Parra |

Sonsoles Ónega fue la décima invitada de 'Drama Queen', el podcast presentado por su compañera de 'Y ahora, Sonsoles', Pilar Vidal, en su entrega del jueves 21 de marzo. La periodista habló sobre su faceta como escritora, su relación con su padre, Fernando Ónega, o su vida amorosa. En un punto de la entrevista Vidal le preguntó sobre su salida de Mediaset y su llegada a Atresmedia, lo que la invitada calificó como un movimiento "polémico" y "repentino". "Se publicaron tantas cosas, se dijeron tantas cosas, que al final tomé una decisión: solo me importa lo que piensen mis nuevos jefes", respondió Ónega, que coincidió en que todo fue "repentino e inesperado".

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles'

, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional hasta entonces", confesó la presentadora. Además, explicó que no tenía ningún problema en su anterior cadena, donde estaba al frente de ' Ya son las ocho ' y ' Ya es mediodía ':. Sin embargo, surgió el proyecto de 'Y ahora, Sonsoles' en Antena 3, aunque la periodista aclaró que "no sabía a lo que iba":, porque creo que es donde mejor me manejo. Seguramente también lo haga mal, pero no me veo haciendo otra cosa".

Además, Ónega desveló la condición que impuso al negociar con Atresmedia: "No quería hacer la mañana, por favor". "Primero, porque ya hay alguien que lo hace en la cadena para la que me llamáis. Y segundo, porque en la cadena de la que me voy lo hace quien me ha dado también grandes consejos y oportunidades", dijo, refiriéndose primero a Susanna Griso y, después, a Ana Rosa Quintana, que en ese entonces seguía conduciendo 'El programa de Ana Rosa', antes del estreno de 'TardeAR'. "Y me dijeron: 'No, no será para eso'. Dije: 'Ah, bueno, bien. Pues ya está. No me hagáis trasnochar...", recordó, añadiendo que se barajó la posibilidad de trabajar los fines de semana.

"En Antena 3 no ha tenido ansiedad por la audiencia"

Sonsoles Ónega, además, reveló cuándo recaló oficialmente en Atresmedia: "El contrato se firmó en septiembre del año 22 (...) Yo pasé el peor verano de mi vida en el sentido de no saber bien...", confesó la presentadora, que, a pesar de ello, confió en la palabra que le habían dado desde la empresa: "Si me han dicho que será un proyecto de actualidad, pues será un proyecto de actualidad. Ya veremos, ¿no? Entonces eso me aliviaba un poco esa ansiedad de no saber muy bien qué demonios iba a hacer". El programa comenzó el 24 de octubre, tal y como recordó, por lo que hubo tiempo de preparar un programa "que sigue evolucionando".

Pilar Vidal le preguntó a su compañera en las tardes de Antena 3 sobre si pensaba que iba a ser líder en las audiencias, a lo que la periodista contestó: "La verdad es que no, y además, debo decir que en Antena 3 no han tenido ansiedad por la audiencia. Pensaban que iba a ser un proyecto de largo plazo, como espero que sea, pero sin resultados inmediatos". Ónega también se refirió a que su espacio no tenga cortes de publicidad: "No tenemos ningún problema en tener publicidad, y ellos tampoco. Lo que pasa es que... Es verdad que Atresmedia creo que es una empresa muy estratégica, que estratégicamente han apostado por esa franja".