Sophie Turner tenía esperanzas de que Matthew Perry le pidiera salir

Por mucho que las redes sociales sean una herramienta inmediata para conectar con el resto del mundo, también lo son para quedar en evidencia. La última que ha tenido que enfrentarse a sus mensajes más sonrojantes del pasado ha sido Sophie Turner, que, en un vídeo compartido por la cuenta de Twitter especializada en cine, ha puesto en contexto algunas de sus publicaciones que más repercusión han tenido en los últimos años. Por encima de todas ellas, destaca una en la que la actriz de 'Juego de Tronos' hacía referencia a Matthew Perry.

Matthew Perry en 'Friends' y Sophie Turner en 'Juego de Tronos'

"Oh dios. Chanandler Bong en persona está ensayando su obra de teatro al lado de mi casa," rezaba el tuit, en el que bromeaba con el nombre del personaje de Perry en 'Friends', Chandler Bing. Sin embargo, esa era tan solo la punta del iceberg, ya que Turner llegó a trazar un plan para encontrarse "casualmente" con el intérprete estadounidense: "Todos los días iba caminando al Budgens, que es un estupendo supermercado pequeño, de al lado de mi casa, y veía a Matthew Perry fumando un cigarro."

"Entonces compré un mechero en Budgens para poder pasar a su lado y ofrecerme a encenderle el cigarrillo, pero ya estaba encendido, así que fue muy embarazoso," reconocía la británica, que ha saltado a la fama con su papel de Sansa Stark en la fantasía épica de HBO. A pesar de ese intento frustrado de llamar la atención de Perry, Turner no perdió la esperanza: "Pensé que a lo mejor vería el tuit y entonces, no sé, contactaría conmigo y me pediría salir en una cita, pero no lo hizo."

Amor verdadero

Meses después de compartir esa publicación, Turner conoció al que se convertiría más adelante en su esposo, Joe Jonas. Además, en la entrevista concedida a Twitter ha hecho referencia a sus otros grandes amores: Bob Esponja y Maisie Williams. Mientras que del personaje animado reconocía que "fingía estar mala para saltarme el colegio y ver un maratón de la serie", a su compañera en 'Juego de Tronos' la definía como su "hermana", "alma gemela" y "amante".