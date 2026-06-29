Por Diego López |

Squirrel Media, el grupo empresarial que actualmente cuenta con tres canales en abierto (Squirrel 1, Squirrel 2 y BOM Cine), ha anunciado el lanzamiento de su propia plataforma de streaming, bautizada con gran originalidad como Squirrel+, para el próximo mes de octubre.

De la plataforma se sabe por ahora bastante poco, más allá de que "será una plataforma diferencial que integrará cine, entretenimiento, ficción, deporte, animación e influencers dentro de un mismo ecosistema digital e interactivo", según avanza la compañía en una nota.

Squirrel es un conglomerado mediático que ha conseguido una elevada facturación gracias a la consolidación de agencias de publicidad, como BOM, Brandinaction o el grupo IKI. La compañía cerró 2025 con 243,6 millones de euros de ingresos y 23,7 millones de EBITDA. A modo comparativo, Atresmedia superó los 1.000 millones de ingresos y Mediaset España los 769 millones.

A nivel contenidos, compró en varias fases el, de la que ahora es dueña en su totalidad, aunque la productora no tiene ningún espacio relevante en ninguna gran cadena en la actualidad. También es propietaria de la distribuidora cinematográfica Vértice360.

El pasado mes de mayo, Squirrel Media logró el 2,4% de cuota de pantalla en la televisión lineal, siendo el penúltimo grupo en audiencias, superado por Unidad Editorial (2,8%) así como por la FORTA (8,7%) y el resto de grandes grupos: RTVE (17,3%), Mediaset España (23,6%) y Atresmedia (25,5%).

Saturación en el mercado

Mientras la consolidación en el mercado no termina de producirse, continúan proliferando las plataformas que buscan hacerse un hueco en el mercado, ya sea gratuito o de pago. A las grandes plataformas internacionales, y las de los grupos de comunicación nacionales como Atresplayer, Mediaset Infinity o RTVE Play, hay que sumar también las de los grupos autonómicos.

En los últimos meses han ido surgiendo nuevas plataformas locales, y prácticamente cada cadena autonómica ya tiene la suya. Telemadrid lanzó hace unas semanas TLMad+ y algunas comunidades cuentan incluso con más de una, como es el caso de Euskadi, con etbon y Primeran.