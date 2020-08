'Stranger Things' no terminará con su cuarta temporada

Desde que se desmarcara como el gran fenómeno de Netflix en 2016, 'Stranger Things' siempre ha recibido cariño por parte de la Academia de Televisión estadounidense. Su tercera temporada no ha sido la excepción, ya que ha recibido ocho nominaciones de cara a la gala que se celebrará el 20 de septiembre. Por lo tanto, ahora mismo sus creadores están inmersos en una atípica campaña promocional, a la espera de que amaine la crisis del coronavirus para retomar el rodaje de la cuarta temporada, acerca de la cual han adelantado novedades.

Millie Bobby Brown y Sadie Sink en 'Stranger Things'

Durante una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Ross y Matt Duffer han desgranado los mejores momentos de la tercera entrega y se han atrevido a ofrecer pequeñas pistas acerca del final definitivo de la serie, que no tendrá lugar en el futuro cercano. "La cuarta temporada no será el fin. Sabemos cuál es el final, y cuándo será," afirma Ross Duffer.

Esta clarividencia se ha acentuado con la grave situación provocada por la pandemia, que en marzo provoco que el rodaje, que apenas había arrancado, tuviera que frenar en seco, sin perspectiva de cuándo podrían volver a rodar las cámaras. "Nos ha dado tiempo para mirar adelante y averiguar qué es mejor para la serie. Empezar a resolver eso nos permitió aclarar lo larga que necesitamos que sea esa historia," sentencia el guionista y productor.

Éxtasis musical

En cuanto a su momento favorito de la tercera temporada, Matt Duffer tiene claro que es el final, cuando confluyeron las emociones de los personajes en un potente momento musical: "Siempre hay momentos que no sabes si funcionarán, pero viendo cómo funcionó el dueto de "Neverending Story" entre Dustin y Suzie y cómo reaccionaron los fans [fue genial]. Gaten y Gabriella lo clavaron. Cuando lo estábamos grabando sabíamos que funcionaría."