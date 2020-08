Hackean a Noah Schnapp ('Stranger Things') y publican mensajes sexuales y racistas

Noah Schnapp ha vivido el equivalente digital a ser arrastrado al Upside Down: ha sido hackeado. El actor que interpreta a Will Byers en 'Stranger Things' levantó alarmas el sábado pasado cuando publicó mensajes de índole racista y sexual en su cuenta de Twitter, que cuenta con más de 800.000 seguidores. En estos momentos, esas publicaciones han sido eliminadas, una vez que el intérprete ha podido recuperar el control de la cuenta.

Noah Schnapp en 'Stranger Things'

El mensaje que arrancó esta suplantación contaba con tan solo dos palabras, "Pensamientos suicidas", que no tardaron en generar alarma. Más adelante, un retweet evidenció que el adolescente había sido hackeado: "Acabo de pegarle una paliza a Noah Schnapp y le he robado su móvil." Ese mensaje estuvo acompañado de otros que llamaron la atención por su naturaleza xenófoba y sexual, como apunta Fox News.

Tratando de calmar a sus fans, el intérprete recurrió a Instagram para denunciar que había sido hackeado. "Alguien ha hackeado mi Twitter. No soy yo, estoy tratando de recuperarlo y os avisaré cuando lo haga," aseguraba Schnapp, a quien veremos una vez más en la piel de Byers cuando 'Stranger Things' estrene su cuarta temporada, aunque antes tendrá que retomar su rodaje, que se vio interrumpido por el coronavirus.

Estrella digital

Al igual que sus jóvenes compañeros de elenco, Schnapp no tardó en saltar al estrellato cuando se estrenó la primera temporada de 'Stranger Things' en Netflix en 2016. Desde ese momento, el neoyorkino ha sabido traducir su fama en seguidores, ya que a día de hoy rebasa los 17 millones en Instagram y los 12 millones en Tik Tok. Y, como ha insistido a Variety, no piensa alejarse de las redes sociales: "Me encantan porque es solo una pantalla con toda esta gente."