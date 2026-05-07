'Sueños de libertad': Nieves rompe con Pablo y Cloe decide contar el misterio de Fina

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' encara el final de la semana con un episodio cargado de giros que prometen cambiar el rumbo de varias de sus tramas principales. La serie diaria de Antena 3 continúa intensificando sus conflictos personales y familiares en una entrega en la que las decisiones, las revelaciones y las tensiones acumuladas marcarán el destino de sus protagonistas.

Uno de los momentos más destacados llegará de la mano de Mabel (Dèlia Brufau), que hace una confesión inesperada a su madre, Nieves (Itziar Atienza). En un momento en el que la situación ya es especialmente delicada, el personaje de Nieves parece llegar a un límite, ya que decide tirar la toalla en su matrimonio con Pablo (Fernando Andina), abriendo un nuevo escenario lleno de incertidumbre dentro de la familia.

En paralelo, la trama empresarial también avanza con fuerza. La Junta toma una determinación sobre la crisis provocada por el robo de camiones, un conflicto que ha ido ganando peso en los últimos episodios. La resolución que adopten podría tener consecuencias importantes tanto a nivel económico como en las relaciones entre los distintos implicados.

Mabel y Claudia se abrazan en 'Sueños de libertad'

Begoña se sorprende al ver juntos a Álvaro y Beatriz

Por otro lado, las relaciones personales vuelven a situarse en el centro del drama. Begoña se sorprende al ver juntos a Álvaro (Javier Lara) y Beatriz (Xenia Tostado), una escena que no pasará desapercibida y que podría desatar sospechas sobre quién pudo haber filtrado la información de la ruta de los camiones de la perfumera.

Mientras tanto, Tasio (José Milán) sale de dudas. Tras varios malentendidos, descubre que Carmen (Candela Cruz) no pasó la noche con David (Pedro Moreno Orta), sino en la colonia. Este giro podría cambiar su actitud hacia ella, después de haber dejado ver sus celos e inseguridades en capítulos anteriores. Sin embargo, queda por ver si esta revelación llega a tiempo para recomponer su relación.

Otro de los puntos clave del episodio estará en Cloe (Antea Rodríguez). Después de varias dudas, decide contarle a Marta (Marta Belmonte) la información que ha descubierto sobre el paradero de Fina (Alba Brunet). Este movimiento supone un paso decisivo en una de las tramas más intrigantes de la serie y podría acelerar el desarrollo de los acontecimientos en torno a la desaparición del personaje, aunque podría ser demasiado tarde.

Con todos estos elementos, 'Sueños de libertad' cierra la semana con un capítulo marcado por confesiones familiares, decisiones drásticas y revelaciones que pueden cambiarlo todo. La evolución de Nieves, el avance del misterio de Fina y los nuevos frentes abiertos mantienen el interés en una historia que no deja de sumar conflictos.