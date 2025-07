'Sueños de libertad' se toma un largo descanso por vacaciones hasta otoño

Por Sandra Alcaide Barrón |

Sueños de libertad ' es una de esasque nos acompaña en el día a día y que ha conseguido asentarse y sobrevivir con muy buenas audiencias en. La ficción, que cuenta ya con algo más de 300 capítulos en emisión,. Desde el 30 de junio, su equipo artístico y técnico, y tal y como han confirmado alguno de sus actores, este descansomás allá del verano.

Según Ana Fernández, este descanso sería aproximadamente hasta octubre o noviembre. Este método suele ser ya algo habitual en Diagonal TV, que acostumbra a grabar de manera intensa durante unos meses para poder tener capítulos de más, y así poder contar con más meses de descanso para todo el equipo sin la necesidad de cortar la emisión de la serie.

Marta y Fina en el capítulo 290 de 'Sueños de libertad'

Varios de los actores han dejado ver a través de sus redes sociales que ya están disfrutando de sus merecidas vacaciones, pero calmando las preocupaciones de los seguidores de la serie. Candela Cruz mediante su cuenta de Instagram personal aclaraba que "la emisión seguirá porque hemos trabajado para que haya 'Sueños de libertad' durante todo el veranito".

Carolina Lapausa también aprovechaba una publicación en sus redes sociales para anunciar estas largas y deseadas vacaciones. "Qué alegría he sentido cuando no ha sonado el despertador a las 5:30 am y por poder afrontar el día sin hacer malabares para encontrar un rato de estudio (...) Importante: Nosotros nos vamos de vacaciones, pero la serie se sigue emitiendo de lunes a viernes a las 15.45h en Antena 3 durante todo el verano".

Alejandro Albarracín interpretando a Pelayo en el capítulo 343 de 'Sueños de libertad'

También en Antena 3

'Sueños de libertad' mantendrá su emisión en Antena 3, pero no será la única serie que ofrecerá la cadena durante este verano. A la franja horaria del prime time de los miércoles y jueves se suma 'La encrucijada', que se estrenó el pasado miércoles 2 de julio y emitirá su tercer capítulo el 3 de julio. Esta adaptación de la serie turca 'Sühan' contará con 60 capítulos de aproximadamente 50 minutosEva & Nicole'.