'Supervivientes 2019': Dakota se salva de la séptima expulsión de la edición

'Supervivientes 2019' vivirá esta semana, esta vez sí, la séptima expulsión de la edición. Y solo Fabio y Colate se juegan su permanencia en el concurso tras la salvación de Dakota, que ha sido el concursante más votado de la semana. El joven revalida así el apoyo de la audiencia a tan solo un mes de finalizar el programa.

Salvada una vez más

Colate podría abandonar el programa

La permanencia de Colate continúa en el aire. El concursante sufrió el pasado jueves un incidente durante una de las pruebas de recompensa. Una rueda de enormes dimensiones cayó sobre él y, aunque en un principio se pensó que podría haber sufrido la rotura de una de sus costillas, lo cierto es que finalmente el programa confirmó que el concursante tiene su clavícula derecha fracturada.

Aunque la lesión ha sido catalogada por el equipo médico del programa como "no complicada", la organización del concurso todavía no ha confirmado si el concursante deberá o no abandonar finalmente el programa. Lo cierto es que, con una lesión de sus características, se prevé que el joven tenga que guardar un largo reposo seguido de una dura rehabilitación.

Su abandono podría cambiar el rumbo del concurso. Ya la semana pasada, la séptima expulsión de la edición quedó desierta y se pospuso hasta esta semana debido al abandono de Violeta Mangriñán. Su salida del programa aceleraba, inevitablemente, el desarrollo del concurso, cuya final se prevé que tenga lugar en unas cuatro semanas.