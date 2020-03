'Supervivientes 2020': Hugo e Ivana serán los cuartos expulsados, según los usuarios de FormulaTV

En medio de toda la vorágine en la que ha sumido el coronavirus al mundo, 'Supervivientes 2020' continúa al pie del cañón. Así pues, toca resolver una nueva nominación, la cual se disputa entre Hugo Sierra, Ivana Icardi y Cristian Suescun. Pues bien, parece que nuestros usuarios tienen bastante claro quiénes abandonarán esta noche los cayos: los dos primeros, a los cuales les espera como destino Playa Desvalida.

Resultados de la encuesta de FormulaTV

Según la encuesta de FormulaTV, la primera en abandonar la playa sería Ivana, que solo acumula un 10% de los votos. Su porcentaje suele ser una constante en los concursantes italianos que Mediaset España importa de su país amigo, ya que son los menos conocidos para el público. No obstante, Icardi ha demostrado tener presencia y garra dentro del concurso, además de tener su propia trama a través de la relación con Hugo.

Precisamente, Hugo Sierra sería el otro concursante expulsado. Su salida estaría algo más reñida que la de Ivana, ya que ha conseguido un 40% de apoyo. No obstante, el porcentaje no es suficiente para superar el 50% de Cristian, aunque en 'Supervivientes' todo puede dar un vuelco de 360º. El uruguayo ha tenido un concurso más tranquilo que el de su pareja, ya que no ha entrado en muchos conflictos, y se ha dedicado a vivir su historia de amor con ella.

Fani, salvada

Sobre la palestra había cuatro nombres, los tres mencionados más Fani. No obstante, la joven fue la salvada en la gala del martes, en la que agradeció entre lágrimas el cariño del público y su gente. A pesar de que ha sido acusada de estar haciendo un concurso "flojito", la joven ha sido protagonista de una de las tramas más reseñables de los últimos días, las supuestas críticas a Rocío Flores, algo por lo que terminaron atadas.