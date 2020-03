Antonio David Flores, ante las lágrimas de Rocío Flores por la salud de Rocío Carrasco: "Se me rompió el alma"

La dirección de 'Supervivientes 2020' decidió comunicar a los concursantes la situación actual por la que están pasando España y otros países debido a la pandemia del coronavirus. Lara Álvarez fue la encargada de transmitir el mensaje, además de unos vídeos de familiares en los que les transmitían tranquilidad. De todos, Rocío Flores tuvo una reacción inesperada al sentir un gran agobio por no recibir un mensaje de su madre, Rocío Carrasco.

Antonio David Flores en el plató de 'Sálvame'

Rocío Flores lleva siete años sin hablar con su madre, aunque en diferentes ocasiones, incluso antes de partir hacia Honduras, intentara ponerse en contacto con ella. Tras la falta de información de su progenitora, a la chica le dio un ataque de ansiedad en Honduras, sobre el que se ha pronunciado su padre Antonio David Flores, en 'Sálvame' este miércoles 18 de marzo. "Cuando la vi llorar así se me rompió el alma, es normal la preocupación", confesó el colaborador del magacín diario de Telecinco. Este también reconoció pasarlo muy mal y haber llorado con su hija ante la situación.

"Es de humanos que al final se termine preocupando por cómo está su madre, es normal", comentaba Antonio David, ante una relación tan difícil como la de ellas. "¿Crees que reaccionará su madre ante una llamada así de su hija desconsolada?", le preguntó María Patiño. "No lo sé, a mi me gustaría que lo hiciera...", reconocía él, abriendo la puerta a que esto suceda. También quiso agradecer públicamente a Lara Álvarez por "el cariño, la comprensión y la generosidad" que había demostrado con su hija ante una situación como esa.

Un padre orgulloso

"El hecho de que lleven tantos años sin hablar no significa que no quiera a su madre", quiso dejar claro Antonio David Flores, quien también afirmó que "en un momento especial como este" su hija se estaba mostrando vulnerable después de todo al preocuparse así a pesar de su mala relación. "Ver a mi hija así rota llorando de esa manera lo único que hace es demostrar el corazón que tiene y lo grande que es, me enorgullece tenerte como hija", confesaba como padre.