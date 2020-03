'Supervivientes 2020': Ivana y Hugo, concursantes desterrados en la Gala 5

'Supervivientes 2020' alcanzó su quinta gala en la noche del jueves 19 de marzo, con Ivana Icardi, Hugo Sierra y Cristian Suescun como concursantes nominados tras la salvación de Fani Carbajo el pasado martes 17. Los tres concursantes se jugaban el favor del público para esquivar la doble expulsión. Al final no se rompió la pareja: Ivana y Hugo fueron los desterrados, mientras que Cristian se quedó junto a sus compañeros.

Ivana y Hugo, desterrados

Ivana fue la primera en abandonar el grupo, dejando en incógnita la continuidad de la pareja en el concurso y sin saber, claro, que todavía le esperaba una segunda "vida" en Playa Desvalida. Eso sí, le dejó un mensaje de cariño a su enamorado: "Que siga hasta el final". Hugo, visiblemente afectado, también se dirigió a la argentina: "Yo mi premio del concurso lo tengo ya y aquí me quedaré hasta que la audiencia quiera. Desde la primera semana me enamoré de esta chica y nos veremos afuera".

El uruguayo, de muy mal humor por la noticia, aprovechó para lanzar una pulla a la relación de su expareja, Adara Molinero, y Gianmarco Onestini: "Tengo mi parte de carácter malo y mi reflexión es que las parejas normales no valen, no gustan", dejó caer Sierra. Y añadió: "Las parejas que venden son las que dan morbo, las clandestinas. Quien se sienta aludido será porque no tiene la conciencia tranquila", sentenció en clara referencia al romance de su expareja en 'GH VIP 7.

Jorge Javier Vázquez no pasó por alto el comentario de Sierra y le preguntó directamente si se refería a Adara. "No, no, yo hablo de esta relación tan bonita que he empezado aquí", decía el uruguayo echando balones fuera. El presentador le preguntó a Elena Rodríguez qué opinaba de dicho comentario. "Esto es otra cosa, yo les deseo lo mejor", comentaba la madre de Adara con tranquilidad.

El plan de Hugo y Elena

Antes de que Hugo abandonase la Palapa, Jorge Javier Vázquez reparaba en las lágrimas de Elena, quien confesaba que le hubiese gustado "dejar el concurso" antes que su exyerno. "Era mi ganador a pesar de todo", reconoció. José Antonio Avilés quiso destapar el motivo de esa defensa y Elena terminó explicando el "plan" familiar del que hablaba su compañero: "Quería que se quedase porque, si le va bien a él, le irá bien a otra personita, y que con eso, todo estuviera mejor fuera". El exjugador de baloncesto agradeció esas palabras: "Tuvimos una pequeña discusión al principio pero ya pasó, te agradezco todo y te mando mucha fuerza". La madre de Adara respondió con igual cariño: "Cuídame a mis chicos", a lo que Hugo replicó convencido: "Siempre, no lo dudes".