Ivana rompe a llorar tras reencontrarse con Hugo en 'Supervivientes 2020': "Para mí esto era de verdad"

Nuevo capítulo en la tortuosa ruptura de Ivana Icardi y Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020'. Uruguayo y argentina se reencontraron en La Palapa este jueves 30 de abril y volvieron a tener sus más y sus menos, con Ivana especialmente dolida por la actitud de quien hasta ahora era su pareja en la isla.

Hugo e Ivana, en 'Supervivientes 2020'

"No entiendo nada de todo lo que ha pasado. Me está matando el no saberlo y no haber podido aclarar nada", ha reclamado Ivana ante la conexión con Jorge Javier Vázquez. Hugo, distante y dirigiéndose directamente al presentador, replicó: "Hay ciertas cosas que no me gustaron, y siempre dije que si las cosas no fluían lo dejaría. Me pasó en mi última relación, pero seguí, seguí... y así terminó", recordó sobre su pasado sentimental con Adara Molinero.

Ivana se rompe: "Siempre me pusieron en duda a mí y lo que yo viví fue real" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala11 pic.twitter.com/QERAKk9nxp — Supervivientes (@Supervivientes) April 30, 2020

Ivana considera que el enfado de Hugo viene provocado, en parte, porque ella venció en la última prueba de recompensa. "Parece que te molestara que perdiste la prueba, que no me dejé ganar. A los dos días se te fue el amor", ha reprochado la concursante, convencida de que "una persona no te deja por un bocadillo ni por perder una prueba". Hugo ha desmentido esa tesis: "Te lo dije 32 veces, no era ni bocadillo ni prueba. Es el gesto, yo he dado de corazón muchas cosas y me sentí solo cuando el jueves pasé por la peor gala discutiendo cosas muy serias con Elena, porque ella estaba enojada", le reprochó a su ya expareja.

Ante una Ivana "triste y dolida", Hugo no ha dado su brazo a torcer. "Sigo enamorado, eso no se va de un día para otro, pero hay cosas que ya no tolero", ha aclarado, ante lo que la argentina respondía molesta. "A mí también me aburren actitudes tuyas, pero como estoy enamorada las tolero. Te di hasta lo más íntimo acá en un programa", ha añadido sobre sus relaciones sexuales. "Yo ya estuve en un programa 90 días y no me acosté con nadie; lo que hice fue porque quise", ha respondido el uruguayo, mientras que Ivana volvía a defender su independencia. "Yo en las pruebas doy el alma y la vida para que la gente. Yo no vine acá a ser la sombra de un hombre".

A la espera de un test de embarazo

En las últimas semana, Ivana ha compartido con sus compañeras su mayor preocupación en este reality, ya que no ha tenido la regla en el último mes. Tras ver por primera vez esas imágenes, Hugo ha respondido con un gesto cariñoso, a la vez que aclaraba que "no ha pasado nada como para que haya riesgo de eso". Con todo, Jorge Javier envió a ambos un mensaje de tranquilidad desde plató: "Vamos a hacer todo lo posible para que te quedes tranquila".

Más tarde, en La Palapa pero junto al resto de sus compañeros, Ivana ahondaba en las razones de su disgusto: "Él era el primero que me dijo sigue a tu corazón y no tanto a la cabeza fue él, y ahora mira cómo estoy. Es muy duro, para mí esto era de verdad", ha reprochado entre lágrimas.