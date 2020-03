Enganchón entre Ferre y Avilés por el robo de la comida en 'Supervivientes 2020': "Es de mala persona"

Alejados -aunque conscientes- de la crisis del coronavirus, los concursantes de 'Supervivientes' siguen manteniendo sus particulares disputas en los Cayos Cochinos. Elena Rodríguez obtuvo el salvoconducto para robar toda la comida que quisiese del bando de los mortales, mientras que ellos escondían lo posible. Sin embargo, una vez allí a Elena le entró el remordimiento de conciencia y dijo que no quería robarles todo, algo que José Antonio Avilés no pasó por alto: "Te quieres salvar de la nominación", le criticó su compañero. Mientras, los mortales criticaban la actitud de Avilés y Rocío Flores: "Encima reíos con la poca vergüenza", señalaba Cristian Suescun.

José Antonio Avilés y Ferre, enfrentados

En el programa del jueves 19 de marzo, Jorge Javier Vázquez quiso conocer la opinión de los dos bandos sobre el suceso, que acabó en un cruce de gritos y acusaciones. "Claro que me sentó mal", dijo Ferre, convencido de que Elena solo quería sustraer dos o tres latas, en contra de Avilés y Rocío Flores. "Nos querían dejar sin nada", criticó el ex de 'Gandía Shore', calificando de "ser mala persona" la actitud de ambos.

Rocío Flores entró al trapo desde la Palapa: "Me hubiera encantado que hubiera sido al revés y que Cristian y Nyno hubiesen ido a nuestra playa, a ver cómo hubiese sido el cuento. Lo que no voy a hacer es llorar, porque yo me he quedado sin comer también", denunció la hija de Antonio David Flores. Avilés dejó clara su postura: "Yo hubiese robado todo lo que hubiese podido, no se puede cuestionar todo lo que propone el programa", defendió criticando que ellos no les hubiesen ayudado con la pesca en ningún momento esta semana.

"Siempre está cuchicheando"

Cristian se unió a las protestas de su compañero: "Si fuese por ti, Avilés, nos hubieses dejado sin nada". Ferre, que se vio apoyado, fue más allá en sus acusaciones: "La gente te tiene calado, todo el mundo te tiene calado en este programa", reprochaba al periodista. Jorge Javier preguntó al andaluz si creía que Avilés era una buena persona, a lo que, más relajado, respondió: "Creo que tiene fondo, pero tiene muy hablar. Siempre está cuchicheando". Avilés tenía reservada una última pulla: "Él, que va dándose golpes de pecho como buena persona, y luego trama con Nyno nominar a Barranco".