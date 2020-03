Muere José María Candela a los 59 años, periodista de RNE, tras contagiarse de coronavirus

Ha muerto José María Candela, periodista de Radio Nacional que llevaba una semana en estado grave tras haberse infectado de coronavirus. Se trata del primer caso de un periodista que fallece por la pandemia mundial que en estos días tiene confinado a nuestro país en sus casas, a raíz del cual informó RTVE entre sus trabajadores y puso un marcha un protocolo de emergencia para extremar las precauciones sanitarias.

Las causas de la muerte corresponden a una parada cardiorrespiratoria relacionada con el contagio del COVID-19. Se produjo este jueves 19 de marzo en el domicilio del periodista. La noticia fue divulgada por RNE a través de las redes sociales, donde le dedicó el siguiente mensaje: "". A estas condolencias se unían después las cuentas de los programas "Tablero deportivo" y "Radiogaceta", donde Candela colaboró.

Muere José María Candela, periodista de RNE

El periodista comenzó su carrera en el ámbito deportivo en RTVE en el año 1985 y siguió especialmente la actualidad del equipo de fútbol Atlético de Madrid. José Luis Toral es solo uno de los muchos compañeros que han utilizado también las redes para dedicarle un emotivo mensaje: "Aún no me lo creer amigo mío. Chema Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado. Gracias por haberme apoyado siempre. Candelita, DEP".

"La redacción no volverá a ser la misma", escribía Javier Alonso, en lo que Carlos Sánchez Blas coincidía señalando que era "un gran compañero, una excelente persona y un tipo que nos hizo reír mucho". RTVE informó el 12 de marzo sobre un positivo en coronavirus en su plantilla y había extremado sus medidas, distribuyendo botes de hidroalcohol entre sus trabajadores. Diez días antes se había publicado que un colaborador de RNE estaba contagiado y se había informado a las personas que podían haber tenido contacto con él.

El mensaje del Atlético de Madrid

Como periodista experto en el equipo, el Atlético de Madrid también ha querido despedirse del fallecido. "La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Chema Candela, periodista deportivo que desarrolló la mayor parte de su carrera cubriendo la información del Atlético de Madrid. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de RNE", escribía en redes sociales.