Se acerca 'Supervivientes 2022'... ¿Qué artistas e influencers se atreverían a concursar?

Los que responden que no irían confiesan cuáles serían los motivos.

Héctor Alabadí / Almudena M. Lizana / Sergio Navarro

'Supervivientes 2022' está a la vuelta de la esquina. Todavía no hay ningún nombre oficial de los concursantes que viajarán hasta Honduras para comenzar esta gran aventura, pero sí que hay muchos nombres que se rumorean. Evidentemente, no es un concurso para todas las personas, porque en muchas ocasiones se les pone a límite. Por ello, hemos preguntado a un montón de influencers, tiktokers, actrices, cantantes, presentadores y rostros televisivos para que nos cuenten si aceptarían la propuesta para participar o, en caso de que no, qué es lo que les frenaría para hacerlo.

Además, algunas de las personas a las que entrevistamos ya han formado parte del reality en otras ediciones, por lo que nos cuentan qué consejos darían a los nuevos concursantes y si volverían a participar. Por otro lado, algunos nos confiesan que 2022 podría ser su año para concursar en 'Supervivientes', pero claro, todavía no se ha hecho oficial ningún fichaje. ¿Quiénes de todos estos rostros con los que hemos hablado estarán en Honduras en pocas semanas?

Charlamos con las actrices Angy Fernández, Miri Pérez-Cabrero, Adriana Torrebejano, Ana Milán y Jedet; las cantante Samantha Hudson y el grupo Viva Suecia; las presentadoras (o rostros televisivos) Lidia Torrent, Luna Zacharias, Adriana Abenia y Sofía Suescun; los influencers Oriana Marzoli, Marta López Álamo, Aless Gibaja, Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán, Alex Saint y Jonan Wiergo; y las tiktokers Lucía Bellido y Marina Rivers.