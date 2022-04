Mientras continúa creciendo la lista de concursantes de 'Supervivientes 2022', los nombres ya confirmados comienzan a preparar las maletas para poner rumbo a Honduras. Ese es el caso de Kiko Matamoros, cuya novia, Marta López, publicó un mensaje en sus redes sobre lo mucho que el madrileño significaba para él. Dichas palabras bastaron para que 'Sálvame' abordara la inminente marcha del colaborador en la tarde del miércoles 6 de abril. Una conversación con Jorge Javier Vázquez en la que Matamoros confesó tener muy presente a una persona muy especial, más allá de su pareja: Mila Ximénez.

Jorge Javier Vázquez habla con Kiko Matamoros sobre 'Supervivientes' en 'Sálvame'

"Eres lo que más voy a echar de menos", aseguró Matamoros, hacia su novia, tras lo cual incluso admitió que "se me ha pasado por la cabeza" la posibilidad de pedirle que se casara con él durante su estancia en Honduras, aunque "me parece degradar ese momento, prefiero en la intimidad". Vázquez desveló entonces que "este viernes es tu último 'Deluxe' antes de irte. Es emocionante, ¿eh?", por lo que Matamoros admitió que "yo me estoy acordando mucho de Mila. Muchísimo. Sé que, cuando esté allí, muchísimo más". "Y yo, ahora. Cuando se fue y le organizamos la despedida", coincidió el presentador, con la marcha de la difunta colaboradora antes de 'Supervivientes 2016' en mente.

"Se va uno con sus cargas, con las de otros, con sus emociones... se te remueve todo", reflexionó el madrileño, para después reconocer que "puedo parecer ahora un imbécil y la gente que está en casa, probablemente no me entienda pero sé que me va a costar mucho, en ese sentido, quitármela de la cabeza". Asimismo, Matamoros reconoció que "no sé si me va a venir o mal pero, en cualquier caso, si es así, será porque merece mi recuerdo y mi cariño". Vázquez dejó caer que "este viernes, a ver qué pasa, porque va a ser muy emocionante para todos", ante lo que su compañero deseó que, "desde luego, espero vivirlo así".

"No tuvimos que decirnos nada"

"Me voy un poco con la inquietud de lo que se deja aquí, no solo en lo personal, sino también en lo profesional, y con la esperanza de que todo vaya bien y que todo el mundo esté contento. Te lo digo en serio", declaró el colaborador, antes de que descartara la posibilidad de que su novia participara en su despedida en el 'Deluxe', a causa de una intervención quirúrgica. "Me has dejado un poco emocionadito con lo de Mila", admitió Vázquez. "Ya sé que la echamos de menos todos los días, pero a mí, si me piden un recuerdo de lo último que tienes más presente en ella... hay que tener en cuenta que, cuando ella se fue allí, estábamos muy peleados", relató Matamoros. Con lágrimas en los ojos, el colaborador recordó cómo "cuando volvió, nos encontramos en los tornos y no tuvimos que decirnos nada". "Nos dimos un abrazo, y joder...", se interrumpió el madrileño, visiblemente emocionado.