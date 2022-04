Telecinco necesita que 'Supervivientes 2022' se convierta en todo un éxito para revertir la mala racha en audiencias que encadena desde octubre de 2021. La cadena y Bulldog TV están poniendo todo de sí para atraer al mayor número posible de espectadores, razón por la que estarían negociando el fichaje de Olga Moreno para que intervenga en los debates del reality aventurero.

Olga Moreno, en 'Supervivientes 2021'

Aunque todavía no hay un acuerdo firme, Moreno estaría en conversaciones con las compañías citadas, según avanza Informalia. Su polémica victoria todavía colea, no sin olvidarnos de sus reiterados agradecimientos a los "altos cargos", tal y como llegó incluso a escribir en una pizarra. Sin embargo, lo que muchos no se esperaban es que habría declinado intervenir en las galas que presente Jorge Javier Vázquez.

Recordemos también que los formatos de La Fábrica de la Tele se encargaron de evidenciar las diferentes versiones deRocío Carrasco y la propia Moreno ante un mismo hecho. Tras mostrar documentos inequívocos, desde 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' se habló de ella como "colaboradora necesaria". Poniendo en conjunto estos hechos con el trato de 'Sálvame' hacia Rocío Flores, Olga se habría mostrado tajante: "No tiene ninguna necesidad de pasarlo mal", se asegura.

Los negocios de Olga

Pese a haber asegurado que quería mantenerse alejada del foco mediático en 'El programa de Ana Rosa', la andaluza estaría tomando esta decisión para sentarse de nuevo en un plató de televisión. Cabe destacar que solo hemos podido escucharla mientras los reporteros se acercaban a ella cuando abría y cerraba su tienda de ropa. ¿Se cruzará en algún momento por los pasillos con Marta Riesco?