'Supervivientes 2022' todavía no ha comenzado, pero ya se ha producido el primer rifirrafe entre concursantes. Las protagonistas han sido Marta Peñate y Desi Rodríguez, dos de las llamadas a ser los rostros más polémicos de la edición. Todo comenzaba en la casa es la que se reunían los 16 famosos antes de coger el avión rumbo a Honduras, donde, en una conversación privada, la actriz de 'Veneno' se despachaba contra la canaria.

Marta Peñate y Desirée Rodríguez en el previo a 'Supervivientes 2022'

Los concursantes iban llegando uno a uno al patio y cuando todavía eran pocos, Peñate comentaba lo que había escuchado a través de la fina pared: "A mí la de al lado me ha puesto a parir. He flipado en colores. Creo que no sabía que yo era su vecina de al lado". Según decía la participante de 'La isla de las tentaciones', su vecina afirmaba que "no la soporta" y que se va a llevar fatal con ella. Sin embargo, esta sabía perfectamente quién había soltado eso por su boca.

Cuando Desirée entraba en el patio, Marta iba directa a por ella: "¿Qué tal, Desi? Te has quedado a gusto, ¿eh? Te has desahogado. He escuchado todo. Me has puesto bonita". Esta no se quedaba atrás, pues soltaba: "Bueno, te podría haber puesto peor". En un intento por no crearse enemigos antes de empezar el reality show, la canaria se mostraba dispuesta a tender puentes: "No pasa nada. Te doy la oportunidad y el beneplácito de que me conozcas". Sin embargo, su compañera seguía a la defensiva: "Tú y tus 20 personalidades".

El dominio de la pasivo-agresividad

Aunque ambas sonreían y reían, los puñales no dejaban de lanzarse en ese patio. "Pídeme perdón, que lo estaba escuchando todo", reclamaba Marta Peñate. "Te pido disculpas, pero te has tirado...", argumentaba Desirée Rodríguez: "Haber llamado a la puerta y dicho: 'maricón, que te estoy escuchando'". "Voy a saltar por la ventana y le voy a cortar la lengua a esta señora", decía en tono de broma la canaria, no sin antes zanjar: "Pero bueno, que ahora hay buen rollo porque tengo el estómago lleno".