'Supervivientes 2022' está en su recta final, por lo que el hambre, el cansancio y el calor empiezan a pasar factura a cada uno de los concursantes. Sin embargo, esos factores no son suficientes para rendirse y no entregarse al máximo en cada una de las pruebas a las que les enfrenta el programa de Bulldog TV.

Nacho Palau ha sido el claro ejemplo de efusividad en la última prueba de recompensa. El concursante se ha tirado al suelo y se ha dado un fuerte golpe en la cabeza con un tronco. A pesar de que el superviviente pretendía seguir jugando, Lara Álvarez ha paralizado el juego al ver que estaba sangrando. "Estoy bien", aseguraba Nacho mientras se tocaba la zona golpeada manchada de sangre y barro.

Nacho Palau en 'Supervivientes 2022'

La presentadora pidió que se lo llevasen para poder curarlo, ya que la sangre no paraba de salir. Durante la ceremonia en la palapa, el líder de grupo apareció con la cabeza vendada: "Nada, tres puntitos y ya está", empezó contando en directo. Carlos Sobera le ha preguntado desde plató y el concursante ha asegurado que estaba bien: "Me han puesto hielo, pero está todo bien".

Tres puntos de sutura

Palau ha explicado que se resbaló y al intentar pasar por debajo del tronco se dio en el lateral de la cabeza: "Soy muy bruto", justificaba. Asimismo, ha informado que le han puesto 3 puntos de sutura debido a la herida que se había hecho, pero ha querido mandar un mensaje tranquilizador a su familia: "Tranquilos, no me he mareado ni nada".