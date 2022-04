'Sálvame' envió la tarde del miércoles 13 de abril al reportero Raúl Triguero a las puertas del complejo en el que estaban alojados los concursantes de 'Supervivientes 2022', con el fin de mostrar su salida en dirección al aeropuerto, donde ya tomarían por fin el vuelo a Honduras. Una ocasión en la que Triguero sorprendió a los presentes en el plató al compartir una sorprendente revelación: el reality de supervivencia aún no tendría cerrado el casting.

Raúl Triguero desvela en 'Sálvame' que 'Supervivientes' podría sumar un concursante "muy potente"

Durante una conexión en directo con el plató de 'Sálvame', Triguero comunicó a sus compañeros que "tengo una bomba: al parecer, el casting de 'Supervivientes' no está cerrado todavía". "Según me cuentan, la organización le habría dado de plazo hasta el sábado a una persona muy potente para que se lo piense, recapacite, porque ya ha recibido la oferta, y se sume, a última hora, al casting", explicó el reportero, para después insistir en que se trataba de una persona "muy potente" y desveló que "podría traer muchos quebraderos de cabeza tanto a la gente que esté allí, como la de aquí".

"Es alguien mucho más potente. Trescientos por cien más potente", apuntaba Kiko Hernández, en plató, cuando Nuria Marín apuntó a la posibilidad de que fuera Carmen Borrego, quien había reconocido días antes que, de haber sabido que acudía Kiko Matamoros, habría aceptado formar parte de la edición. "Yo estoy con Kiko. No sé si tiene la misma información que yo, pero es muy, muy potente", contestaba Triguero. "Es de estas personas que dices 'no me lo puedo ni imaginar'", aseguraba Hernández.

"Se lleva fatal con Kiko y Anabel"

"¿Está a la altura de Isabel Pantoja?", plantearon algunos colaboradores. "Yo creo que, para nosotros, más", respondía Hernández, tras lo cual recalcó que "hablo de importancia y de relevancia", ante los intentos de sus compañeros por conseguir más datos. "Yo casi nunca te he pedido algo. ¿Me lo puedes decir al oído? Te prometo que no se lo digo ni a mi familia", suplicó María Patiño, de rodillas, a quien Hernández mostró el nombre en una pizarra. "Es hipertop", confirmó la presentadora, anonadada tras la revelación, momento en el que Lydia Lozano quiso saber "cómo se lleva con los nuestros", es decir, Matamoros y Anabel Pantoja. "Se llevan fatal", contestaba Triguero, sin rodeos.