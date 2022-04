La tarde del martes 12 de abril, 'Sálvame' fue el programa encargado de anunciar al undécimo concursante de 'Supervivientes 2022', Ana Luque, quien fuera amiga y defensora de Olga Moreno en la anterior edición. Su participación, de hecho, puso sobre la mesa la posibilidad de que la ganadora de 'Supervivientes 2021' regresara al plató del formato como su defensora. Sin embargo, en los últimos días ya se había comenzado a especular sobre su posible regreso al reality, algo para lo que algunos rumores apuntaban a que la sevillana podría haber puesto como condición el no coincidir con Jorge Javier Vázquez. Los colaboradores de 'Sálvame', de hecho, comentaron dicha posibilidad, momento en el que Kiko Hernández cargó con dureza contra Moreno.

Kiko Hernández critica el supuesto veto de Olga Moreno a Jorge Javier en 'Supervivientes'

"Creo que ahora no tienen ninguna relación", apostaba Hernández, sobre Luque y Moreno, tras lo cual María Patiño desveló sobre la primera que "la escuché quejarse de Olga cuando terminó 'Supervivientes', porque Ana Luque tenía buena relación con nuestro presentador Jorge Javier Vázquez". "Si no tiene buena relación con Olga, yo creo que es interesante de cara a lo que pueda contar dentro de la isla", opinaba entonces Gema López, mientras que Belén Esteban se mostraba muy segura al afirmar que "ella no va a decir ni pío". "No lo contaba en plató para defender a su amiga, imagínate ahí", comentaba por su parte Hernández, con ironía.

El madrileño señaló que Moreno estaría negociando con Telecinco el "participar en los debates de 'Supervivientes', ante lo que López planteó la duda de "con quién no querrá coincidir". "Con Jorge Javier", respondían varios de los presentes, alguno de los cuales cuestionó con sarcasmo "dónde lo ponemos", dado que el catalán, como cada año desde 2011, era el principal presentador del reality. "Si yo voy a un formato que lleva un montón de años en Telecinco, como es 'Supervivientes, y sé que lo presenta Jorge Javier Vázquez, si voy para defender a mi amiguita o a quien sea, acepto las condiciones", soltó Hernández, visiblemente molesto.

Bravísimo Kiko Hernández sobre el posible veto de Olga a Jorge Javier si al final va a comentar Supervivientes. #yoveosalvame pic.twitter.com/N2uOkAPRp7 — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) April 12, 2022

"El problema es que se lo permiten"

El colaborador añadió tajante que, en dichas circunstancias, "acepto que hay un presentador que lleva trece años haciendo el formato y acepto absolutamente todo, no vengo como la nueva reina". "El problema es que se lo permiten", concluía Hernández, momento en el que Antonio Montero le recordó que "tu amigo Kiko Matamoros ha vetado a Makoke". "Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque Makoke ha pedido una orden de alejamiento. Y lo que no vale es que utilices la justicia para pedirlo y luego comerle las babas en una isla, ¿vale? Que la justicia nos cuesta dinero a todos", explicó el madrileño. "Me parece bien, pero la gente acepta lo que está en capacidad o no de aceptar", insistió Montero, en referencia a las posibles condiciones que podría haber solicitado Moreno para su regreso a Telecinco.