Por Beatriz Prieto |

El jueves 23 de marzo, 'Supervivientes 2023' alcanzó su cuarta gala semanal en Telecinco, con Gema Aldón, Sergio Garrido y Katerina Safarova como nominados de la semana tras la salvación previa de Ginés Corregüela. Un duelo a tres, en manos de la audiencia, que se resolvió con la expulsión del paparazzi, quien abandonó a sus compañeros para poner rumbo a la Playa de los Olvidados.

La primera en conocer su continuación en el reality una semana más fue Safarova que, dos semanas después de que hubiera estado a punto de abandonar, celebró por todo lo alto, entre gritos, que el público hubiera decidido salvarla de la eliminación. "Gracias, gracias, gracias", repetía la rusa, una y otra vez, feliz de continuar con la experiencia tras enfrentarse a su primera nominación.

Sergio, Gema y Katerina antes de conocer la eliminación del primero de 'Supervivientes'

Reacción similar tuvo Aldón al descubrir que, en su duelo final con Garrido, había sido la afortunada concursante que lograba salvarse de la eliminación en último lugar. La gaditana se mostró tan entusiasmada como agradecida ante el apoyo de la audiencia, que dejaba fuera del concurso a un poco sorprendido Garrido. El ibicenco se despidió entonces de sus compañeros y abandonó la Palapa para dirigirse a la Playa de los Olvidados, donde reconoció que la eliminación "más o menos me la olía por las contrincantes que tenía".

¿Quién pondrá rumbo a España?

"No he podido dar el 100%", lamentó el paparazzi, antes de reconocer que "el concurso se me ha hecho grande, me quiero ir a Madrid". "Estoy ahora mismo, entre el mareo y las semanas duras que llevo, se me está haciendo muy cuesta arriba", insistió Garrido, antes de descubrir a sus dos nuevos compañeros, los otros concursantes "olvidados", Jaime Nava y Artùr Dainese. Fue entonces cuando el programa abrió las votaciones, de forma temporal, para que el público pudiera elegir cuál de ellos se convertiría en el primer expulsado definitivo de la edición, cuyo resultado se dará a conocer en la cita del domingo 26 de marzo, en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.