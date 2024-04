Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 11 de abril, Jorge Javier Vázquez volvió una semana a coger las riendas de 'Supervivientes 2024' en su sexta gala. En esta ocasión, el concurso de Pedro García Aguado, Blanca Manchón y Aurah Ruiz estaba en juego después de la salvación de Marieta Díaz. Un enfrentamiento en manos del público, que tuvo muy claro que Blanca debía ser la eliminada de la semana.

Aurah, Pedro y Blanca en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2024'

Nada más arrancar la cita,que dejaba clara la decisión de los espectadores. Los tres nominados protagonizaron poco después una primera ceremonia de salvación, en la que Aurah, Blanca y Pedro lanzaron sus respectivos alegatos. ". Y ahora que me siento bien, quiero quedarme así que, por favor, a todos los que me quieran, sálvenme porque me quiero ir a la final en Honduras", arrancó la canaria.

"Me disteis una semana para darle la vuelta y decidir si quería quedarme. Quiero quedarme, o sea que votad para salvarme y así demostraros una semana más que soy campeón olímpico y del mundo de waterpolo", declaró Pedro, pletórico tras la visita de su hermana y su hija menor en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. Blanca fue la encargada de cerrar la ronda: "Lo mismo que lloro, le pego un bocado a un cangrejo, que te pesco. Yo soy así y os necesito más que nunca, que me quiero quedar".

"Esta experiencia te cambia"

Tras la caída de Aurah y Blanca al agua, Pedro se convirtió en el primer salvado de la noche: "Estaba hundido las primeras semanas, la gente me votó. Cualquier persona que tenga que superar una adversidad, que confíe, que lo malo siempre pasa". La decisión final quedaba así entre Aurah y Blanca, quien finalmente fue la eliminada al confirmarse la salvación de la canaria. "Estar aquí un mes y pico ha sido una experiencia increíble. Me llevo unas vivencias superpositivas, otras también negativas que me han hecho aprender", declaró la sevillana, quien incluso aseguró que "esta experiencia te cambia, te hace valorar lo que tienes fuera y es brutal".