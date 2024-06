Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' alcanzó su décimo quinta y última gala en un jueves el 13 de junio en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez, antes de la gran final del martes 18. Una cita en la que Marieta Díaz y Blanca Manchón se jugaban su permanencia en el reality tras la salvación de Gorka Ibarguren, a las puertas de la semifinal, en un duelo en manos de la audiencia que se resolvió con la marcha definitiva de Blanca, al contar con el 29% de los votos, frente al 71% de la valenciana.

Marieta y Blanca en la gala 15 de 'Supervivientes 2024'

, aseguró Blanca al comienzo de la gala, con el deseo de "quedarme, pero terminar aquí es un lujazo". ", porque he visto el lugar más bonito y llegar con ellos también es un lujazo", coincidió su compañera de nominación, con quien puso rumbo al oráculo de Poseidón para hablar de su posible expulsión. "No me quiero ir, quiero volver en helicóptero, pero", confesó Marieta.

"Me acuerdo de toda la gente que ha ido pasando conmigo el programa, de lo que he aprendido y, lógicamente, de mi familia, que tengo muchas ganas de verlos pero puedo esperar un poco ", añadió la valenciana. Animada por Vázquez, la concursante argumentó por qué debía ser salvada: "He superado muchísimas cosas, llegué más tarde y tuve que coger el ritmo de los demás. Creo que he podido con todo". "Me tengo que quedar porque soy una gata, una superviviente. Estoy tan feliz que me encantaría disputar una final. Espero que se haya visto que soy natural y que guste. Y si me voy, pues nada, me adapto a todo. Pero quiero quedarme", defendió por su parte Blanca.

"He hecho un concurso supercompleto"

Vázquez también propuso a cada nominada que destacara un "punto fuerte" de su rival. "Es muy natural, muy buena niña. Es más conocida que yo, llegados a este punto las dos somos válidas, pero es un encanto", alabó Blanca, mientras que Marieta destacó de la sevillana que era "una deportista olímpica, mamá, que ha dejado a sus niños en casa para luchar aquí, además de la pedazo de superviviente que es". "Quiero darles las gracias a todos, porque todos habéis aportado a mi concurso, sois enromes y merecéis estar aquí", dedicó Marieta, ya de vuelta en la palapa.

"Estoy alucinando con que siga aquí, estar con Marieta. Creo que he hecho un concurso supercompleto, me ha pasado de todo. Lo he vivido al máximo, he tenido esa suerte", manifestó por su parte Blanca, tras lo cual Vázquez confirmó la expulsión de la sevillana. Fue entonces cuando la superviviente bromeó con el hecho de que era su tercera vez como "despedida", antes de dejar claro su agradecimiento con el equipo y dedicar unas cariñosas palabras de ánimo a sus compañeros de cara a la recta final, para después poner rumbo a España.