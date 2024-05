Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' sumó su décima cita semanal con Carlos Sobera al frente la noche del martes 14 de mayo. En ella, Pedro García Aguado, Javier Ungría, Aurah Ruiz y Gorka Ibarguren fueron los protagonistas de una nueva ceremonia de salvación en la que finalmente Gorka fue el afortunado en ver asegurado su continuación en el reality una semana más.

Gorka, Aurah, Javier y Pedro en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes: Tierra de nadie'

antes de que el programa procediera a celebrar la ceremonia de salvación en el mar. Fue entonces cuando, empezando por el vasco: "Sé que a veces soy un poco asalvajado y hago cosas mal. Mi intención es ser buena persona y no hacer daño a nadie. Lo que sí os puedo decir es que".

"Si alguien me tiene un poco de cariño, ¡salvadme, por favor, me quiero quedar aquí hasta el último momento!", concluyó el concursante. "Yo soy Aurah con lo bueno y con lo malo", señaló por su parte la canaria, quien se dirigió a sus seres queridos, a sus fans, "a toda la gente de España y de Canarias" para "que me salvéis porque me quiero quedar". "Estoy con tres leyendas de esta edición. Sé que está complicado, voy a pedir a mis once fans que me ayuden y si me voy, lo haré con la cabeza muy alta y con los cajones muy bien apretados", bromeó por su parte Javier.

Un apoyo agradecido

"Llevo aquí no sé cuánto tiempo y me quería ir a la tercera semana", recordó un sonriente Pedro, quien añadió que "que siga aquí depende de vosotros y, si queréis que me vaya, cogeré el saco y me voy". "Pero estoy encantado de estar aquí, estoy adaptadísimo a 'Supervivientes'", remató el concursante, pletórico, antes de ser el primero en caer al agua. A él lo siguió Javier, lo que dejó un duelo entre Aurah y Gorka que se resolvió con la salvación del vasco, quien se mostró muy agradecido con el apoyo de la audiencia tras unos días sumido en varios frentes desde que Kiko Jiménez desvelara que se había besado supuestamente con Marieta Díaz.