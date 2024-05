Por Joan Centelles Martínez |

No es la primera vez que la organización de 'Supervivientes 2024' sanciona a Miri Pérez-Cabrero. Hace apenas unos días la superviviente era nominada disciplinariamente por robar junto a Aurah Ruiz unos bricks de leche y zumo a los cámaras del programa. Ahora, la que fuera concursante de 'MasterChef' ha saltado la valla que separa ambas playas, algo prohibido por las normas del programa y por lo que también recibirá una sanción.

Miri Pérez-Cabrero saltando la valla de la playa en 'Supervivientes 2024'

Todo empezó cuando Kiko Jiménez . "Hacemos oficial el rescate de Paolo (...) es su puesta en libertad", decía el novio de Sofía Suescun. Miri no tardó en darse cuenta que su coco había desaparecido. "¿Tenéis a Paolo?", les preguntaba al equipo rival.

"¿Qué haces aquí, Miri? (...) estás haciendo el ridículo", le decía Gorka Ibarguren. "Aquí no puedes estar", le advertía Ángel Cristo. Ante la pasividad de sus compañeros, la superviviente abandonó la playa del otro equipo, no sin antes tacharlos de "maleducados". Momentos más tarde, volvía a amenazar con invadir la playa si no le devolvían a Paolo, algo que produjo el estallido de Blanca Manchón: "Miri, déjate ya de tonterías". "Que te calles ya, que nos dejes tranquilos", añadía. "Devuélveme a Paolo (...) yo no quiero estar aquí, pero si cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro", le respondía Miri Pérez-Cabrero enfadada.

¿Otra nominación disciplinaria?

Tras ver las imágenes en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda le comunicaba a la superviviente las consecuencias de su infracción: "Miri, esta tarde has incumplido las reglas saltándote la valla en busca del coco Paolo. Supongo que debes ser consciente de que vas a ser penalizada por haber incumplido las normas de 'Supervivientes'. Cuando vuelvas a tu playa vas a descubrir esa penalización". Se desconoce todavía la sanción que el programa impondrá a la superviviente por saltarse por segunda vez las normas.