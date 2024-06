Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' celebró su primer 'Tierra de nadie' la noche del martes 25 de junio, en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez de nuevo al frente por tercera gala consecutiva. Una cita en la que Olga Moreno, Adara Molinero y Jorge Pérez protagonizaron la ceremonia de salvación, en la que el cántabro se convirtió en el primer salvado de la semana.

Adara, Jorge y Olga lanzan sus alegatos en 'Supervivientes All Stars'

y que repartían los votos de la audiencia entre los tres nominados, antes de que lanzaran sus respectivos alegatos. "Ya he vuelto a ser yo, me he convertido en Mowgli y estoy dentro de lo que es 'Supervivientes'. Me apetece seguir en el concurso y,", defendió Moreno.

Molinero por su parte destacó que "estoy superando mis miedos, no se qué me pasó al principio", en referencia a su tentativa de abandonar el reality en la gala inaugural. "Lo intenté, pensaba que no era capaz, aquí estoy y me gustaría quedarme", confesó la concursante. Mientras, Pérez compartió su deseo de "quedarme porque la aventura acaba de empezar. Tengo la suerte de tener unos grandes compañeros y me gustaría superarme con ellos y seguir con la aventura".

"Estoy que no me lo creo"

Al contrario que en otras ocasiones, los tres nominados presenciaron cómo el resto de sus compañeros se posicionaban detrás de aquel al que querían ver salvado, momento en el que el cántabro contó con el apoyo de Abraham García, Logan Sampedro, Marta Peñate y Lola Mencía. En cuanto a Molinero, solo contó con Sofía Suescun y Bosco Blach a su lado, mientras que Moreno solo fue arropada por Alejandro Nieto. Con ese precedente, la sevillana fue la primera en caer al agua en la ceremonia de salvación, a la que se sumó Molinero.

"Estoy que no me lo creo. Veía una nominación durísima, complicadísima... es muy emocionante", confesaba un conmovido Pérez, al verse salvado. "Muchísimas gracias a toda la gente que me apoya y que confía en mí y me da la oportunidad de seguir en este reto. Gracias de todo corazón", añadió el superviviente, tras lo cual sus dos compañeras dejaron claro su deseo de permanecer en el reality, aunque Moreno bromeó con el hecho de que "yo os veo el jueves" y ambas se mostraron conformes con "lo que quiera el público".