Tras su exitoso paso por 'Supervivientes 2024', donde quedó en tercer lugar, Marieta Díaz sigue sumando programas en Mediaset España tras su arrollador debut en 'La isla de las tentaciones 7'. En esta ocasión, la valenciana se ha incorporado al equipo de colaboradores de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality de MiTele Plus, donde se reencontró con su expareja, Álex Girona, al igual que presenció cómo le pedía matrimonio a Gabriela, la soltera con quien abandonó el reality presentado por Sandra Barneda.

Álex pide matrimonio a Gabriela ante Marieta en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Cristina Boscá arrancaba el programa en maquillaje, junto a Marieta, quien bromeaba entonces con el hecho de que su reality le daba "más miedo" que 'Supervivientes' "porque", antes de ser recibida en plató con una gran ovación., confesó la valenciana, quien ocupó un asiento junto a su excompañero de 'Supervivientes', Kiko Jiménez , antes de centrarse en su exnovio y Gabriela.

"Por el cariño que me tienes, deberías haberme dado la enhorabuena por lo menos. He sido la única mujer finalista en 'Supervivientes'", lanzó Marieta, con humor. "Ni te has sentado aún. Te doy la enhorabuena, soy el primero que pensaba que ibas a aguantar dos semanas, me has callado la boca", concedió Álex, quien incluso reconoció que "pensaba que ibas a ganar", aunque rechazó formar parte de su club de fans. Además, el valenciano admitió de su expareja que "me ha sorprendido mucho, no sabía que iba a aguantar tanto. Yo sabía que con el hambre no lo iba a pasar mal porque no come tanto".

"Yo voy de dama de honor"

"Pero la pregunta del millón, que tú siempre me has dicho que no me cortase el pelo: ¿Te gusta o qué?", planteó Marieta, sobre su cambio de look, ante lo que Álex reconoció que "te queda mejor que largo", antes de que ambos se dieran dos besos. Un pensamiento que compartía Gabriela, tal y como ella misma admitió, para después descartar cualquier temor a que surgiera algo entre los dos valencianos: "¿Por qué me tiene que dar miedo? Si algo es para mí, lo va a ser se ponga quien se ponga".

Tanto fue así que, a pesar de la deslealtad de Álex que salió a la luz en la recta final de 'La isla de las tentaciones', Gabriela aceptó con ilusión su proposición de matrimonio. "Te quiero dar las gracias por formar parte de mi vida. Gracias por sacar lo mejor de mí en cada momento. Siempre te he dicho que tienes unos ojos que con tu mirada lo dices todo", declaró Álex, quien incluso afirmó que "no me voy a cansar de pedirte perdón por todo lo que te he hecho", en medio de la risa de Marieta por las bromas de algunos presentes sobre lo que iban a durar o el precio del anillo. "Yo voy de dama de honor y preparo la fiesta", contestó la valenciana, cuando Gabriela le preguntó si quería una invitación.