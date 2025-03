Por Pablo Fernández Pérez |

'La isla de las tentaciones' está llegando a su fin y, por ello, en los últimos programas se están celebrando las hogueras finales, en las cuales las parejas se reencuentran, ven juntos imágenes de todo el concurso y deciden si quieren salir del reality juntos o separados. El pasado 5 de marzo fue el turno de la pareja más mediática de la edición: Montoya y Anita. El comienzo ya era fuerte cuando lo primero que hacía ella era imitarlo a él arrodillándose en el suelo y fingiendo un llanto de dolor, parodiando las famosas escenas del sevillano. Pero eso solo era el comienzo.

Montoya y Anita en 'La isla de las tentaciones'

Después de estar gritándose, Sandra Barneda anunciaba que había imágenes para ellos y Montoya advertía a Anita:, a lo que ella respondía: "Para verlo todo, ¿y tú?". Por su parte, el sevillano contestaba:. A continuación,, y él, aunque lo negaba al principio, luego exclamaba: "Claro que me la he tirado,". Sin embargo, ella no se lo pasaba: "¡Por venganza,!".

Montoya no paraba de repetir que no reconocía a "esa Anita", y ella respondía: "La Anita es la misma pero mejorada porque por primera vez he pensado en mi felicidad antes que en la tuya". También, el andaluz reiteraba sin parar que ella le había puesto los cuernos al quinto día. "No, a los cinco no, al primero. ¿Sabes por qué? Porque desde que entré aquí, no te vi", replicaba ella, aludiendo a que no había reconocido a su novio. Incluso, la catalana recordaba que en la ceremonia de collares del principio del programa "Montoya ni la miraba".

Reproches y más reproches, todos basados en "yo lo he hecho pero tú más". Incluso, se escuchaban frases como la siguiente de Anita: "Las gambas me encantan, lo sabes de sobra". Cuando, al final, se mostraban las imágenes de ella manteniendo relaciones sexuales con Manuel González, Montoya imitaba las escenas y exclamaba: "¡Qué asco! ¿Por esto me has cambiado, cariño?". Sin embargo, al acabar de verlas, el tono se tornaba a algo más sentimental: "Quiero que me mires a la cara. Quiero intentar ver a mi Anita aquí, mírame a los ojos de verdad. ¿Merecía esto yo?". Pero era un espejismo, rápidamente los reproches volvían: "¿Y yo?".

Anita en 'la isla de las tentaciones'

Después de burlas de uno hacia otro, Montoya aseguraba que su experiencia con la tentadora le había hecho "encontrar el amor en sí mismo" y que si había hecho algo con ella es porque había sentimientos de por medio, ya que "no da su cuerpo a cualquiera". A continuación, pasaban a mostrar las imágenes de él llorando y en momentos de bajón en el transcurso del programa, algo que, sorprendentemente, provocaba que Anita se levantara a abrazar al sevillano. "Te has pasado un huevo", le decía él. Por su parte, ella, mientras lo abrazaba, le volvía a contestar: "Y tú".

Al ver imágenes de Anita rota, ella volvía a llorar y él aseguraba que "esas imágenes son las que él había esperado ver en cada hoguera", no las otras "pasándose los límites". Tras esto, una paciente Sandra Barneda animaba a los concursantes a mirarse y decirse cosas "con el corazón". Se miraban a los ojos, ella le colocaba el pelo y él decía llorando: "He estado muy enamorado de ti. Has sido mi primer amor. Eres la primera persona en mi vida que me ha hecho sentir, que me ha hecho abrirme a alguien". "Yo quería un futuro contigo, cariño", exclamaba Montoya. Por su lado, Anita también lloraba y se quejaba: "Montoya para mí significa muchísimo, es inexplicable y me da mucha rabia reconocerlo ahora y no antes".

El final de la pareja

Finalmente, llegaba el momento crítico: ambos tenían que decidir si irse juntos o separados. "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones'?", preguntaba Barneda a Montoya. "Yo llegué con la ilusión y la confianza de querer seguir con lo fuerte que éramos (...) pero me llevé el mayor chasco de mi vida", decía el concursante. "Montoya sabe lo que siente y Montoya se va solo", sentenciaba. Por su parte, Anita decidía "querer seguir conociendo a Manuel fuera del formato". "Vete con él, disfruta. Qué vergüenza", exclamaba Montoya, quien acababa diciendo: "Estoy destrozado, pero estoy feliz, estoy libre".

No pinta bien

Debido a la decisión de Anita, Manuel llegaba a la hoguera para confirmar si salía con ella o no. Al llegar, se besaban y se daban la mano. Sin embargo, sucedía lo peor: "Me quiero ir solo, Sandra. Pero quiero decirle que fuera lo voy a intentar". El gaditano hacía hincapié en que ella tiene que sanar muchas cosas y él tenía que aclarar otras tantas. "No quiero ilusionar a nadie ni jugar con el corazón de nadie", decía. Anita, al ver el panorama, le comentaba a Barneda: "Me han pegado la patada antes de tiempo, eh". Finalmente, Manuel se iba y la catalana decía: "Mal, estoy mal (...) Al final, lo único que he aprendido es que soy una mujer segura de mí misma, que me quiero muchísimo, con muchos valores (...) Sé quien soy, no necesito a nadie, estoy bien sola".