El surrealista cara a cara de Montoya y Manuel en 'La isla de las tentaciones 8', con canción incluida

La emisión de 'La isla de las tentaciones 8' del miércoles 26 de febrero incluyó gran parte de la hoguera de los solteros de los chicos, su última cita juntos antes de las hogueras finales. Esta arrancó con el encuentro entre José Carlos Montoya y Manuel González, quienes protagonizaron una acelerada lluvia de descalificativos mutuos, además de una surrealista canción que el primero le dedicó al gaditano. Un tenso cara a cara que a punto estuvo de colmar la paciencia de Sandra Barneda, con quien el sevillano se disculpó una vez que el tentador se hubo marchado.

, saludaba Manuel al llegar a la hoguera con un plato de patatas fritas, en referencia al mote que le había puesto a Montoya. "Espero que encuentres el amor, pero si no lo haces, te vas para Juan y Medio ", replicó el sevillano, a quien. Esto inició una ronda de descalificativos entre los dos en la que Montoya se acercó para encarar al tentador, momento en el que algunos miembros del equipo fuera de cámara parecieron llamarles la atención para que se distanciaran. "No está saliendo ni como 'papa frita', me da pena el chaval, no le quiero ni apretar", aseguraba Manuel, a lo que añadió que

Ambos volvieron a enzarzarse verbalmente, antes de que la presentadora lograra atajar la situación, sin evitar que el sevillano le espetara un "gambita" al recién llegado. "O sea, que lo de la gambita es referente al tamaño de su pene", resumió Barneda, ante las explicaciones de Montoya, lo que dio lugar a un nuevo enfrentamiento entre los dos. "Yo tengo un testigo que cada noche ha visto que su novia y yo lo pasamos muy bien bajo las sábanas. Lo he traído conmigo, por si le quieres hacer alguna pregunta", soltó Manuel, sacándose una serpiente de juguete del pantalón que acabó arrojando hacia Montoya. "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra", saltó el sevillano.

"Montoya, me lo estás poniendo muy difícil", espetó Barneda, tras varios intentos de dar paso a sus preguntas para Manuel. Finalmente, el sevillano quiso saber si "ves un futuro estable con Anita", a lo que Manuel respondió "sí". "Ha cambiado el chopped de lata por el jamón", añadió el gaditano, quien tildó a Montoya de "cantamañanas" o "pintamonas", mientras que este lo tachó de "mortadela" o "celador". "Como has hecho alusión tantas veces al tamaño, ¿es para ti tan importante? ¿Crees que la mujer en lo único que se fija es en el tamaño?", atajó Barneda, hacia el sevillano. "Yo pienso que no, pero es que el tiene el tamaño perfecto", respondió Montoya.

El sevillano se hizo un lío con su siguiente pregunta, lo que fue motivo de mofa para Manuel. "Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!", le canturreó el sevillano, en tono de burla. Los nervios hicieron que Montoya repitiera su anterior pregunta antes de optar por plantear si "te ha hablado bien Anita de mí", recibiendo un "no" por respuesta. "No me creo nada de este hombre", afirmó Montoya, quien empezó a meterse de nuevo con la altura del soltero. "¿Te has visto la cara que tienes, que parece un frigorífico por detrás? De chico te metieron en una incubadora con los cristales tintados", saltó Manuel, quien respondió con un "sí" a la pregunta de si "crees que Anita se puede llegar a enamorar de ti".

"Tú te reías el primer día, yo me río ahora de ti", contraatacó el gaditano, cuando Montoya lo acusó de no haber "parado de vacilarme", lo que inició otra disputa. "¿Pero este escombro quiere mi novia? ¿Por esto me ha cambiado? Semejante papanatas. Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez", estalló el novio de Anita, cuando Manuel le recordó que la catalana "te ha puesto los cuernos antes que tú a ella". El gaditano abandonó entonces la hoguera, momento en el que Montoya se disculpó con Barneda: "Me he podido pasar, pido perdón a la gente que se ha sentido mal, porque a mí no me gusta tener estas formas (...). Te pido perdón ante todo por algunas palabras si te has sentido incómoda, es una situación muy difícil."